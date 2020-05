Nederlands megajacht met waterval en glazen autoshowroom aan boord is best duur

VRAAG & ANTWOORD ‘Crui­se-con­trol werkt soms wél in een andere versnel­ling’

9 mei ,,In uw rubriek meldde een lezer laatst dat zij haar cruise-control niet op 30 km/u kan instellen, terwijl ze hiermee wil voorkomen dat ze te hard rijdt. In onze Ford C-Max uit 2008 heb ik ontdekt dat de cruise-control op 30 km/u niet werkt in de tweede versnelling, maar wel in de derde. Misschien een tip”, meldt lezer Koos van Mourik.