Nederlandse zonne-auto overschaduwt Tesla

Een extreem efficiënte auto op zonne-energie die 725 kilometer ver komt zónder te stoppen bij een laadpaal. Dat is wat Lightyear belooft met de One. De startup uit Helmond trok dinsdagochtend het doek van het eerste prototype.

In 2021 moet de productieversie van de Lightyear One op de markt komen. Op dit moment is de Nederlandse zonneauto nog volop in ontwikkeling, maar we weten nu wel de eerste belangrijke details. Zo zou de volledig elektrische vijfdeurs gezinsauto tot 20.000 kilometer per jaar kunnen rijden op niets anders dan zonne-energie.

Op het dak van de One ligt in totaal vijf vierkante meter aan zonnepanelen; de kracht die de Lightyear daarmee opwekt, gaat via innovatieve in-wheel motoren naar het wegdek. De elektrische auto heeft dus geen grote elektromotoren zoals een Tesla, maar vier kleinere exemplaren die in de wielen zitten verwerkt. Daarmee beschikt de auto niet alleen over vierwielaandrijving en in verhouding meer binnenruimte, hij zou ook extreem zuinig zijn.

Volledig scherm Lightyear One © Lightyear

Efficiency

,,Daar hebben we ons echt radicaal op gefocust”, verklaart Lightyear CEO Lex Hoefsloot, die zelf ooit de World Solar Challenge in Australië wist te winnen. Met die kennis ging hij met zijn team verder aan de slag om een straatauto op zonnekracht te ontwikkelen. ,,Het is van groot belang dat de auto zo slim mogelijk om gaat met de energie die de panelen opwekken, dus hebben we alles in het werk gesteld om de efficiency te verhogen.”

Zo gebruikt het team uit Helmond, waarin onder meer mensen uit de Formule 1 en ex-werknemers van Tesla werken, lichtgewicht materialen en slimme elektronica. ‘Normale’ zonnedaken schakelen vrijwel uit zodra één van de panelen in de schaduw zit, de elektronica van Lightyear zorgt er voor dat de auto zichzelf ook bij minder zon blijft opladen.

Volgens Hoefsloot heeft Lightyear de One zo aerodynamisch mogelijk ontworpen. Zo heeft de auto bijvoorbeeld geen buitenspiegels maar compactere camera’s, loopt de daklijn ver door naar achteren, wekken de wielen weinig ongunstige luchtstromingen op en zijn de achterste wielkasten deels afgedekt. Door die laatste truc verbruikt de One minder ‘brandstof’ en zou hij zo’n tien procent meer rijbereik krijgen.

Realistisch

Maar hoe realistisch is het om alleen op de zon te rijden? ,,Dat kan prima, al behoort Nederland wat zonnekracht betreft tot de slechtste landen van de wereld”, geeft Hoefsloot toe. ,,In gebieden met meer zonuren kan je natuurlijk meer op de zon rijden, maar ook in onze winters hoef je je geen zorgen te maken. We garanderen 400 kilometer bereik, ook wanneer je op de snelweg rijdt bij min tien. Bij betere omstandigheden kan dit zelfs verdubbelen.”

Ook wanneer zonlicht onvoldoende is, moet je met de Lightyear uit de voeten kunnen. ,,We willen schone mobiliteit voor iedereen ter wereld bereikbaar maken, en daarom kun je de One ook gewoon aan een standaard stekker laden. Met 230 volt laad je dan zo’n 400 kilometer per nacht. Dat is vooral mooi als je een roadtrip wilt maken, omdat je geen gebruik hoeft te maken van de laadinfrastructuur voor andere EV’s.” Overigens behoort (snel-) laden wel tot de mogelijkheden.

Volledig scherm Lighyear One © Lightyear

Voor iedereen?

Er is wel een klein probleempje bij die missie: met een aanschafprijs van minimaal 119.000 euro (of € 1.897 per maand in de lease) is de Lightyear One bij lange na niet voor iedereen bereikbaar. ,,Die prijs is relatief hoog omdat de technologie duur is, en we met de One nieuwe projecten willen financieren. Uiteindelijk is het ons doel om binnen tien tot vijftien jaar meer modellen te lanceren, die veel lagere prijzen zullen hebben. Bovendien is de auto erg goedkoop om te gebruiken en zeer geschikt voor autodeelprogramma’s, waardoor mensen de kosten eenvoudig kunnen delen.”

De eerste honderd Lightyears zijn al gereserveerd. Na de eerste vijfhonderd exemplaren wil het merk tegen het einde van 2021 vijftienhonderd exemplaren per jaar bouwen in de fabriek in Helmond. Hoefsloot: ,,We hebben nog een lange weg te gaan, met veel testwerk dat we nog moeten doen. Het feit dat we vandaag deze belangrijke stap zetten, brengt een emissievrije toekomst een stuk dichterbij. Wanneer je de auto kunt zien testen op de openbare weg? Dat verklap ik nog niet, maar dat duurt niet lang meer!”