Negen Europese landen willen verbod op benzine- en dieselauto in 2030

Opmerkelijk is dat het verzoek aan de Europese Commissie om 2030 als harde grens wettelijk vast te leggen niet is ondertekend door de grote autolanden die een enorme auto-industrie hebben. Duitsland, Italië, Frankrijk en Spanje pleiten er niet voor. Deze landen hebben groot belang bij een florerende auto-industrie en er zijn nog steeds twijfels of het wel lukt om over tien jaar louter nog elektrische auto’s te produceren.