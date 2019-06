Niet schrikken: vanaf maandag mogen spookauto’s hier de weg op

Iedereen kan kind vergeten in warme auto: ‘Fout in onze hersenen’

28 juni Een kind vergeten in de auto. Of erger: een kind vergeten in de auto op een bloedhete dag. Zeg nooit dat het jou niet zal overkomen, want het ligt voor een groot deel aan ons brein. ,,In onze hersenen gebeurt hetzelfde als wanneer we de koplampen van onze auto vergeten uit te schakelen zodra we ergens aangekomen zijn: ze maken geen onderscheid tussen iets banaals en iets belangrijks.”