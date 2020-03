Nieuw aan de pomp: een brandstof die ‘90 procent minder CO2 uitstoot’

Dieselrijders is het wellicht al opgevallen: bij een aantal tankstations in Nederland kun je tegenwoordig HVO 100 tanken. De CO2-uitstoot zou met deze nieuwe diesel tot 90 procent worden verminderd, beweert de Finse producent Neste. Autobedrijf PSA heeft al groen licht gegeven om de brandstof te gebruiken in onder meer Peugeots.

HVO 100 staat voor Hydrotreated Vegetable Oil en is een circulaire brandstof, die wordt gewonnen uit afval. De brandstof wordt in Rotterdam geraffineerd en bestaat uit volledig hernieuwbare biomassa. Daaronder vallen afvalvetten, restvetten en plantaardige oliën. De grondstof wordt gezuiverd en bij hoge temperatuur behandeld met waterstof. Daardoor krijgt het dezelfde chemische samenstelling als fossiele diesel, schrijft tankbedrijf Tamoil.



De onder meer bij dat bedrijf verkrijgbare diesel heeft een snelle ontsteking voor een volledige verbranding en hoeft dus niet bijgemengd te worden. De roetvorming is volgens de Finse producent Neste gemiddeld 33 procent lager dan bij fossiele diesels en de NOx-uitstoot zou tot 9 procent lager liggen.



Omdat de planten die ervoor zijn verwerkt al CO2 uit de atmosfeer hebben opgenomen, compenseert dit wat er tijdens de verbranding in de dieselmotor weer wordt uitgestoten, vandaar dat de brandstof als duurzaam wordt aangemerkt.

Goedgekeurd

De genoemde kenmerken komen van de sites van Tamoil en Neste; openbaar onafhankelijk onderzoek naar de brandstof is niet voorhanden. HVO wordt wel al jaren gebruikt in vrachtwagens en in de scheepvaart. Sinds begin dit jaar belandt het ook steeds vaker in het zicht van automobilisten. Dat is mede te danken aan het feit dat PSA de brandstof heeft goedgekeurd voor alle Peugeots, Citroëns en DS’en met een Euro 5- of Euro 6-dieselmotor. Daarmee doet de fabrikant de toezegging dat deze modellen zonder problemen kunnen rijden op deze brandstof.