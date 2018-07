Nieuw automerk Byton onthult plannen voor werelddominantie in Amsterdam

Byton is in theorie een Chinees automerk, maar het bestaat eigenlijk uit bijna het volledige team dat bij BMW verantwoordelijk was voor de futuristisch ogende BMW i8. Vanuit Sjanghai proberen de mannen overal geld vandaan te sprokkelen om hun wereldmerk in de markt te zetten. Een aantal Chinese bedrijven heeft inmiddels geïnvesteerd, inclusief de overheid. En dus lijkt het erop dat eind volgend jaar de eerste auto's van de band rollen in een nieuw te bouwen fabriek in China.

De eerste Byton moet eind volgend jaar in China worden geïntroduceerd, waarna een jaar later de Amerikaanse markt zal volgen. Eind 2020 is Europa aan de beurt. De auto zal dan met één en met twee elektromotoren leverbaar zijn en een vanafprijs kennen van zo'n 37.500 euro. Die basisversie krijgt een vermogen van 272 pk mee, terwijl het topmodel kan rekenen op 476 pk. De elektrische actieradius van de instapversie bedraagt 400 kilometer, terwijl het topmodel nog zeker 120 kilometer verder reikt.

Volledig scherm © Byton

Meest opvallende aan de Byton is een digitaal instrumentpaneel dat net zo breed is als de auto zelf. De drie naadloos naast elkaar geplaatste schermen zijn naar de voorkeuren van de bestuurder en bijrijder in te stellen. Ook een aardig trucje: de auto maakt voor het ontgrendelen gebruik van gezichtsherkenning en op basis van die techniek worden eveneens de voorkeuren van de inzittenden geladen op het gebied van audio en klimaat. Ook biedt de auto een 'lounge ervaring' doordat de voorstoelen een klein stukje naar elkaar toe gedraaid kunnen worden.

Dat dashboard is eigenlijk het meest vernieuwende aan de Byton. Want verder doen ze eigenlijk hetzelfde als waarmee veel andere fabrikanten ook al bezig zijn, namelijk het maken van een elektrische auto die verregaand autonoom kan rijden, zodat je lekker lang online kunt zijn. Byton vindt zichzelf dan ook niet echt een automerk, maar meer een 'vervoersconcept'. Het lijkt wel of ze de auto zelf het minst interessant vinden. Wanneer er vragen komen over de actieradius, wordt de vraag afgedaan met: 'we vinden de aandrijving eigenlijk niet zo belangrijk, die kopen we gewoon in'. Dat kan tegen die tijd dus ook een brandstofcel zijn.

Byton ziet zijn product liever als een 'smart device op wielen'. Een rijdende iPhone dus, waarin je lekker lang kunt Instagrammen en vlogjes van Influencers kunt bekijken. Ze halen er veel dingen bij, maar in de basis zien we weinig vernieuwende elementen. Of het moet de vanafprijs zijn, die met zo'n 37.500 euro verrassend laag lijkt. We hopen dat het ze lukt. Tesla's topman Elon Musk lukte het in ieder geval niet om zijn Model 3 voor 35.000 dollar in de markt te zetten.

Volledig scherm © Byton

Aan de buitenzijde valt vooral op dat de auto lang en laag is en ook eigenlijk best mooi oogt, al zien we veel stijlelementen van Range Rover en de Panamera Sport Turismo terug. De auto kan verregaand autonoom rijden, want Byton spreek over het op-één-na-hoogste niveau: ‘level 4’. Of althans: dat deden ze tot voor kort. Nu, hier, in Amsterdam, halen ze daar al een niveautje vanaf. Want de draaiende lidar-radar die nodig is voor autonoom rijden kan kennelijk nog niet mooi geïntegreerd worden in de carrosserie. Waarmee flink afbreuk wordt gedaan aan het hele lounge-idee en de onbeperkt-online-gedachte waarop de Byton stoelt.

Wanneer we doorvragen, blijkt de nieuwe Byton vooral een mooiboy die graag wil appelleren aan de honger naar toenemende digitalisering. Het merk wil de Apple onder de automerken worden, zo lezen we tussen de regels door. Ze zien zichzelf niet zozeer als automerk, maar meer als een vervoersconcept met 'shared platforms' en allerlei randzaken die niets met auto's te maken hebben. Het lijkt ons allemaal wat lastig te realiseren. Alsof iemand een prachtige auto als de Byton gaat inzetten als 'shared platform', om deze 's avonds als een vuilnisbak weer voor de deur aan te treffen.