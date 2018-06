Nieuwe Audi A1 ziet er spannender uit, maar moet het doen zonder dieselmotoren

De nieuwe, scherp gesneden Audi A1 is groter dan zijn voorganger en heeft meer bagageruimte. In het interieur valt vooral het digitale instrumentarium op.

De kleinste Audi ziet er een stuk agressiever uit dan z’n voorganger. Een belangrijke ontwerpvondst die daartoe bijdraagt zijn de drie sleuven boven de grille. Het is een knipoog naar de Sport Quattro uit de jaren 80. Eenzelfde verwijzing naar het verleden vormen de optionele goudkleurige 18-inch lichtmetalen wielen. In totaal is een elftal aan kleuren leverbaar. Het dak kun je desgewenst laten contrasteren met de kleur van de rest van de auto.

Volledig scherm Audi A1 © Audi

De Audi A1 is voortaan alleen nog leverbaar als vijfdeurs Audi A1 Sportback. De driedeurs hatchback wordt uit de serie geschreven. Daarmee volgt Audi dezelfde strategie als Seat met de Ibiza en Volkswagen met de Polo. Logisch ook, want de drie broers staan op hetzelfde modulaire platform. De nieuweling is zes centimeter gegroeid en dat zie je terug in de binnenruimte. Zo neemt het bagagevolume met liefst 65 liter toe, waardoor je 335 liter aan spullen kwijt kunt in de achterbak. Met de achterbank weggeklapt ontstaat zelfs 1.090 liter.

Als kleinste broertje in het uitdijende aanbod Audi-modellen leent de A1 graag de technologieën van duurdere modellen. Zo kun je ook een parkeerassistent bestellen waarmee de auto zich automatisch in het parkeervak manoeuvreert. In het interieur vinden we het inmiddels bekende Virtual Display en het MMI plus systeem voorzien van een 8,8-inch touchscreen, afkomstig uit de Audi A8.

