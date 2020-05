Nieuwe Audi A3 Sportback getest: luxe lobbes met een dure levensstijl

Onderhuids deelt de nieuwe Audi A3 veel van zijn onderdelen met de Skoda Octavia, Seat Leon en Volkswagen Golf. Alleen leidt deze broer van de familie een luxeleventje met een flink duurdere levensstijl; kan de Sportback zijn meerprijs van duizenden euro’s waarmaken?

Volledig scherm De Audi A3 Sportback © Audi

Wie alleen een auto koopt om van A naar B te komen zonder nat te worden, zal niet snel een Audi kopen. Je gaat voor een model met de vier ringen op zijn neus omdat je iets extra’s wilt: een aparter design, meer gadgets en luxe, een hoger kwaliteitsgevoel. Op veel punten past de nieuwe Audi A3 Sportback (die meteen ook als vierdeurs ‘Limousine’ verschijnt) precies bij wat je van dit automerk verwacht: met zijn markante ontwerp is hij meteen herkenbaar als Audi, zijn prachtig gevormde en gebouwde interieur straalt klasse uit en je kunt hem voorzien van allerlei moderne opties. Tot zover veel goed nieuws.

De A3 heeft alleen één probleem. Of beter gezegd: drie problemen. Ze heten Seat Leon, Volkswagen Golf en Skoda Octavia: die modellen staan allemaal op dezelfde bodemplaat, hebben dezelfde motoren in hun neus en gebruiken grotendeels dezelfde technologie. Alleen betaal je daar bij Audi bijna 10.000 euro meer voor: waar de voordeligste A3 Sportback begint bij € 34.370, stap je al in een Leon voor minder dan 25 mille. Waar zitten de verschillen, wat merk je daarvan en maken ze de Audi het doorsparen waard?

Swipeziekte

Om met de deur in huis te vallen: het interieur van de Audi staat duidelijk op een hoger plan. Het dashboard is origineel getekend, vrijwel perfect ingedeeld en opgetrokken uit fraaie materialen. In deze Audi geen deurgrepen van dun aanvoelende kunststof zoals in de Octavia, maar solide hendels die voelen alsof ze een mensenleven mee gaan. Als we een parallel trekken met meubels is zo’n Skoda een gemiddelde Ikea-kast: niets mis mee, lekker betaalbaar en stevig maar je ziet en voelt dat hij is gemaakt van geperste houtpulp met een laagje fineer. Dat weet je, dat accepteer je. Maar dan binnen in de A3: het Audi-binnenste geeft je het gevoel dat je jezelf vakwerk cadeau doet. Deze ‘kast’ is gemaakt van massief eikenhout: robuust, strak gelakt en met aandacht afgewerkt.

Ook goed is Audi’s keuze om de A3 niet overdreven digitaal te maken: er zitten weliswaar grote schermen voor je neus en midden in het dashboard, maar functies die je vaak gebruikt zijn te bedienen met duidelijke, fysieke knoppen. Het geeft de Sportback qua bedieningsgemak een grote voorsprong vergeleken bij de ‘swipeziekte’ die je in de Golf en Leon tegenkomt: in de A3 hoef je niet met je vingers over onhandige balkjes te glijden om de temperatuur of het volume aan te passen. Een tik tegen een stevige tuimelschakelaar is genoeg. Zo hoort het.

Minder prettig: de handige MMI-draai/drukknop van de vorige A3 is verdwenen. In de nieuwe Sportback bedien je veel functies op het centrale scherm, terwijl dat niet altijd sneller of doeltreffender is. Wat spraakbediening – dé trend in autoland op het moment – betreft is de Audi bovendien niet zo ver als de Mercedes-Benz A-klasse. In die concurrent kun je bijvoorbeeld de airconditioning warmer zetten door te melden dat je het koud hebt. Deze Audi heeft beduidend meer moeite om commando’s te begrijpen en ze in de juiste daden om te zetten.

Hoger op de ladder

Een hogere prijs? Prima, maar dan wil je daar ook betere prestaties voor terug. In realiteit staat de Audi slechts één treetje hoger op de ladder dan zijn broers: waar je een Seat Leon kunt krijgen met 90 pk (66 kW) start de A3 met 110 paardenkrachten (ofwel 80 kilowatt) in de 30 TFSI, hoewel je dan een driecilindermotor krijgt zónder noemenswaardige prestaties. Een sterkere benzinemotor is er ook in de vorm van een viercilinder 1.5 met 150 pk, die later gezelschap krijgt van sterkere varianten, een aardgasmotor en verschillende hybride versies. Ook een sportievere S3 en extreme RS3 staan op stapel, terwijl er vooralsnog twee diesels in de prijslijst staan.

In de neus van de blauwe testauto ligt de ’30 TDI’, de minst sterke dieselmotor met 116 pk (85 kW). Hij heeft niet veel kracht over en verrast allerminst met sprankelende prestaties, maar de 2,0-liter viercilinder doet zijn werk wel lekker stil en zonder noemenswaardige trillingen. Ook wanneer de toeren – voor het mooie – iets te laag zijn pakt de motor zonder veel morren weer op zodra je gas geeft, al komt er pas bij 2.000 toeren echt leven in de brouwerij. De handgeschakelde zesbak werkt daarbij licht en precies, met goed ingedeelde verzetten. Niet spannend, wel prima en comfortabel genoeg voor Nederlands gebruik. Wie meer dieselkracht wil, kan nog een treetje hoger bij de 150 pk (110 kW) sterke 35 TDI terecht.

Lobbes

Onderweg komt de Audi vooral over als een goedmoedige lobbes. Hij rijdt stil, comfortabel en solide, maar feitelijk voel je geen noemenswaardig verschil vergeleken bij de andere modellen op hetzelfde VW-platform. Een A3 veert niet veel geraffineerder dan een Golf, stuurt niet gretiger in dan een Leon en biedt geen andere instellingen dan een Octavia. Tenminste, niet in het geval van de lichtste motoren want die krijgen het simpelste onderstel met een torsie-as tussen de achterwielen. Simpel gezegd: zo’n constructie is goedkoper maar vangt slecht wegdek minder uitgebalanceerd op dan de onafhankelijke wielophanging die krachtigere A3-versies hebben. Dat is ronduit flauw: in dit (prijs-) segment zou de betere ophanging standaard moeten zijn. Overigens zijn er ook instelbare dempers leverbaar, maar daar moet je – uiteraard zou je bijna zeggen – nog meer voor bijbetalen.

Dat brengt ons bij het laatste pijnpunt: wie de A3 aankleedt met allerlei prettige opties die het comfort verhogen en het uiterlijk verfraaien, loopt al snel tegen een prijskaartje van meer dan 40.000 euro aan. Een S-Line exterieurpakket, met leer beklede sportstoelen, een glazen panoramadak en wat dikkere wielen en de geldkraan moet flink open. Kortom: een Skoda Octavia biedt meer (been-) ruimte op de achterbank en een grotere bagageruimte, een Seat Leon is voordeliger en wulpser, een Volkswagen Golf minder extrovert maar betaalbaarder. De Audi dan? Met een A3 koopt je een erg fijne auto met redelijk wat ruimte, mooie moderne gadgets, een prima veiligheidsuitrusting en bovenal een érg fraai en prettig interieur. Op de eerste rang, maar niet voor een dubbeltje.

