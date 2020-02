Nieuwe auto kopen of leasen? De kosten van vijf populaire wagens op een rij

Rij-impressie Jaguar F-Type met de R van Racen

15 februari De Jaguar F-Type is in standaard vorm al een sensationele machine, maar afhankelijk van je budget kun je flink upgraden: wil je een F-Type 300, 450 of 575 en als coupé of convertible? Of ga je meteen voor de F-Type R, het 182.560 euro kostende topmodel?