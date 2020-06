Nieuwe auto’s gemiddeld krachtiger dan een Porsche 911 uit de jaren 70

Met gemiddeld 166 pk is de gemiddelde nieuw verkochte auto in 2020 sterker dan een Porsche 911 uit de jaren 70.

De Porsche 911S uit 1976 had een 2.7 liter zescilinder motor met 165 pk. Dat model behoorde destijds tot de absolute top qua vermogen, maar sindsdien is het gemiddelde aantal pk's van nieuwe auto's sterk toegenomen, zelfs in tijden van crisis. Was een gemiddelde auto in 1990 gemiddeld ‘slechts’ 92 pk sterk, aan de vooravond van de financiële crisis van 2008 groeide dat al naar 131 pk.

Volgens de Duitse branchedeskundige Ferdinand Dudenhöffer was de gemiddelde nieuwe auto vorig jaar 159 pk sterk en dit jaar hadden de tussen januari en mei geregistreerde voertuigen zelfs gemiddeld 166 pk onder de motorkap. Tegelijkertijd is het aandeel kleine auto’s in nieuwe registraties gedaald van 20 naar 18 procent.

Meer gewicht

Hoewel het gemiddelde vermogen in Nederland waarschijnlijk lager is, geven de Duitse cijfers een wereldwijde trend weer, die ook en vooral wordt ingezet doordat auto's steeds zwaarder worden. Dat is weer een gevolg van de toenemende veiligheidseisen en de vraag van consumenten om steeds meer comfortverhogende features.