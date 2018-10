Nieuwe B-Klasse moet Mercedes jongere klanten bezorgen

De B-Klasse is desondanks nog steeds een echte gezinswagen. Zo kan de achterbank over een afstand van 14 centimeter worden verschoven, waardoor het koffervolume onder het bagagescherm varieert van 455 tot 705 liter, terwijl er altijd voldoende plek overblijft voor kinderen op de achterbank. Door de rugleuningen neer te klappen (40/20/40) groeit de bagageruimte naar 1.540 liter.

De nieuwe hatchback heeft ook een langere wielbasis gekregen. Dit resulteert in meer hoofd- en beenruimte voor inzittenden. Alle motorversies zijn voorlopig gekoppeld aan een gerobotiseerde versnellingsbak met dubbele koppeling 7G-DCT of 8G-DCT.

De 2.0 liter uit de B 220d is een nieuwe motor, die lichter, meer compact en krachtiger is dan zijn voorganger en die uitgerust is met technologie om hem schoner te maken. De CO2-uitstoot ligt tussen de 109 en de 129 g/km. De veiligheid is geïnspireerd op de S-Klasse met een elektronisch pakket van radars en camera’s die het verkeer tot 500 meter voor de auto in de gaten houden en een automatische noodrem kunnen activeren.