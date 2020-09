‘Nieuwe bewegende LED-reclames zijn onveilig’

Albers, verkeersadviseur bij Goudappel Coffeng, pleit in vakblad Verkeersnet voor meer aandacht voor de specifieke veiligheid van een locatie en ziet daarin een taak voor gemeenten en Rijkswaterstaat. Hij doelt op situaties waarbij een reclamebord is geplaatst op een drukke kruising of voor een zebrapad. Ook een reclamebord met fel LED-licht vlak achter een verkeerslicht leidt volgens hem tot afleiding.

Digitale, felle LED-reclames langs wegen nemen volgens Albers de laatste jaren een vlucht in Nederland. Vooral de borden met fel licht of verspringende beelden - zogeheten digitale mupi's - zijn volgens het vakblad nauwelijks te negeren. Automobilisten kunnen niet anders dan daar een paar seconden hun aandacht op richten. Dat is vooral gevaarlijk in de binnensteden. ,,Daar staan de borden lang niet altijd op een logische plek en zijn de gevolgen ook groter, aldus de verkeersdeskundige. ,,In de tijdspanne dat een automobilist naar een bord kijkt, kan er al iemand oversteken.’’