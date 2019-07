Nieuwe BMW 1 Serie is rafelrandje kwijt

Het is dé perfecte lay-out voor een sportieve auto, aldus autoliefhebbers en -puristen wereldwijd: een in de lengte geplaatste snelle zescilinder motor en achterwielaandrijving. Voor BMW werd het langzamerhand een van de kernwaarden van het merk: ’Freude am Fahren’. Maar met één pennenstreek werden al deze genot verhogende elementen geëlimineerd in de nieuwe BMW 1 Serie. Een logische stap, omdat de X1 en X2 op dezelfde bodemplaat zijn gebaseerd en het nieuwe concept gewoon een hoop geld bespaart.

Lees ook Waarom BMW een 5 Serie met F1-motor bouwde Lees meer

De vraag is echter of BMW ermee wegkomt bij autoliefhebbers, want voor het imago van het als sportief bekendstaande merk kan het schadelijk zijn. Bij de snelste variant, De M 135i waarmee we gaan rijden, is de motor nu dwars voorin geplaatst, is de zescilinder vervangen door een viercilinder turbomotor en worden nu niet de achterwielen, maar de voorwielen aangedreven. Schande, roepen hardcore BMW-fans wereldwijd en ja, ook voor de gewone automobilist die houdt van een sportief model is er vanaf nu minder leuks om uit te kiezen. Bij de sportiefste versies loopt er weliswaar nog een aandrijfasje naar de achterwielen, maar dat is er puur om bij te springen wanneer het nat of glad is. De standaard uitvoeringen hebben uitsluitend voorwielaandrijving.

Volledig scherm BMW 1 Serie © BMW

Kan het zijn dat BMW een beetje wint, maar veel meer verliest met het nieuwe concept? Volgens BMW is er niets aan de hand. ‘Veel mensen weten van hun huidige auto niet eens of deze voor- of achterwielaandrijving heeft’, zeggen ze in München. Bovendien is de nieuwe auto lichter en wendbaarder en net zo dynamisch qua rijeigenschappen. En als kopers een sportieve BMW willen, hebben ze nog veel meer modellen om uit te kiezen. Een ding is zeker: het nieuwe model ziet er in ieder geval wel dynamischer uit. De proporties kloppen beter, de rare omgekeerde inkepingen onderin de deuren zijn verdwenen en door de moderne grille en verlichtingsunits ziet het model er weer fris en eigentijds uit. Doordat de 1 Serie vooral in de breedte groeide, straalt ‘ie ook iets onverzettelijks uit.

Een andere ingrijpende wijziging is dat de nieuwe 1 Serie geen driedeursversie krijgt. De nieuwe 1 Serie heeft standaard vijf deuren en biedt dankzij het ontbreken van een naar achteren doorlopende cardan-as en het efficiënter ingedeelde interieur meer ruimte. De voordelen: achterpassagiers hebben in alle richtingen centimeters meer vrijheid en de kofferbak is met 20 liter gegroeid tot 380 liter. Ook is het interieur erop vooruitgegaan. Wat het eerst opvalt, is het stuur dat dikker is dan een rookworst van de Hema. De pook voor de automaat daarentegen heeft de vorm van een paddenstoeltje met een te korte steel. Hierdoor is deze – mede doordat je met je elleboog tegen de middenconsole stoot – lastig te bedienen. Verder is het qua ergonomie prima voor elkaar en ook voelt alles kwalitatief zeer goed en hoogwaardig aan.

Volledig scherm BMW 1 Serie © BMW

De BMW M 135i is voorzien van een ingenieus onderstel, dat met behulp van allerlei elektronica en een Torsen-sperdifferentieel tussen de voorwielen zorgt voor een zo optimaal mogelijke wegligging. Er is zelfs vierwielaandrijving aanwezig om ervoor te zorgen dat je bij regen en sneeuw niet permanent rondrijdt met doorslippende voorwielen. Het is prachtige techniek, maar het maakt de auto wel zwaarder, terwijl je het negentig procent van de tijd niet gebruikt. De achterwielen worden namelijk alleen bijgeschakeld wanneer de voorwielen grip verliezen. Ook zorgt vierwielaandrijving ervoor dat je minder snelheidssensaties ervaart.

Uiteraard was BMW er veel aan gelegen om de motor van het nieuwe model goed voor elkaar te krijgen. Experts hebben dan ook menig uurtje gezweet om te proberen van de nieuwe 1 Serie een minstens even snelle auto van te maken als zijn voorganger. Dat is gelukt. Als zescilinder had de 1 Serie 306 pk. Nu zijn dat er 340. Met het M Performance Pack schiet de BMW M135i in 4,7 seconden naar de 100 km/u. Zonder in 4,8 seconden. De topsnelheid ligt op 250 km/u. Maar de motorkarakteristiek is niet verbeterd. Integendeel, het is allemaal wat netjes. Snel, maar beschaafd. Geen rafelrandje, geen snerp, geen brul en bij het loslaten van het gaspedaal zijn in de verte weliswaar af en toe een paar kunstmatig geproduceerde plofjes hoorbaar, maar echt wild wordt het nooit.

Volledig scherm BMW 1 Serie © BMW

Dat geldt ook voor de gepolijste wegligging. De auto is snel en reageert adequaat op commando’s van stuur, rem en gaspedaal, maar eigenlijk zou je willen dat er nog een knop op de auto zat waarbij alles net iets scherper gezet zou worden. Sport Plus in plaats van Sport. Echt involverend wordt de M135i daardoor nooit. De kans bestaat dat BMW ruimte heeft gelaten voor een topmodel boven deze M135i. Je zou het wel denken. Immers: Mercedes-Benz heeft onlangs de A45 AMG onthuld, een auto met een 421 pk sterke viercilinder motor. Het gerucht gaat echter dat het hierbij blijft qua 1 Serie. De ‘echte’ M-uitvoering komt naar verluidt in 2 Serie.

De door ons eveneens gereden dieselvariant valt op door zijn enorme stilte in het interieur. Geluiden van motor, bak en banden zijn bovenmatig goed geëlimineerd in het interieur en dat zorgt voor een hoge mate van rust en welzijn aan boord. Jammer alleen dat de remmen in onze testauto niet goed reageren. Ze bijten niet en je moet hard trappen om tot stilstand te komen. Een tweede exemplaar was iets beter, maar ook hier hadden we meer bijtkracht en een betere doseerbaarheid van de remmen verwacht.

Volledig scherm BMW 1 Serie © BMW

BMW presenteert in de nieuwe 1 Serie tal van nieuwe opties, zoals een panorama-dak, een elektrisch bedienbare achterklep, een digitale cockpit en een digitale sleutel, zodat je de auto ook met je telefoon kunt openen en starten. De nieuwe 1 Serie wordt, al dan niet standaard, uitgerust met diverse actieve rijhulpsystemen, zoals een rijbaanassistent, cruise control met afstandsradar en een inparkeersysteem. Nieuw is de Reversing Assistant, waarmee de 1 Serie automatisch achteruit kan rijden. De auto onthoudt de stuurbewegingen van de laatste 50 meter, tot een snelheid van 36 km/u.