Nieuwe fiets kopen voor je bijna-brugklasser? Haast je naar de winkel, want op = op!

Gecrashte auto miste tijdens dollemans­rit op haar na kindjes in bakfiets: 'Hoeveel geluk kun je hebben?'

23 juni Ashley Zoetemelk uit Gouda had dinsdagavond duidelijk een beschermengel op haar schouders. En zij was niet de enige voor wie het bizarre dubbele ongeval in de wijk Korte Akkeren heel anders had kunnen aflopen.