Nieuwe gebouwen krijgen nu al landingsplaatsen voor vliegende auto

De toekomst is hier: nieuwe luxueuze appartementen in Miami worden uitgerust met een ‘skyport’ op het dak voor vliegende auto’s.

Het 700 meter hoge Paramount Miami Worldcenter is daartoe opnieuw ontworpen voordat het voltooid is. Het 60 verdiepingen tellende luxe appartementencomplex krijgt een sky lounge op de bovenste verdieping en plaatsen voor vliegende taxi's om passagiers op te halen. Het vliegdek ligt op de bodem van het zwembad en kan binnen een paar minuten omhoog komen, waardoor een grote landingsplaats ontstaat. De naastgelegen terminal zal in eerste instantie worden gebruikt als observatorium.

Stedelijke luchtvaart

Ontwikkelaar Dan Kodsi over zijn toekomstgerichte aanpak: ,,Je wilt deel uitmaken van de groep in de vastgoedsector die nu rekening houdt met de toekomst en niet met de groep die later zegt: ‘oh jammer, aan die trend hebben we niet gedacht.’ Dit is binnen tien tot vijftien jaar de toekomst van het vervoer. De stedelijke luchtvaart is dichter bij de realiteit dan je zou verwachten."

Vanaf 800.000 euro

Met de vliegende taxi’s en/of auto’s kunnen de bewoners in dertig minuten van Miami naar Palm Beach reizen - een rit die met de auto bijna twee uur duurt. De prijzen van de appartementen in de wolkenkrabber beginnen bij acht ton voor een appartement met twee slaapkamers. Niet verwonderlijk gezien de ongelooflijke lijst aan faciliteiten. Bewoners krijgen ook toegang tot een exclusieve spa, er is een golfsimulator en er zijn tennisbanen en voetbalvelden. Het gebouw nadert zijn voltooiing en 75 procent van de appartementen is al verkocht. Volgend voorjaar wordt het complex geopend.