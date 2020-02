Nieuwe generatie van Volkswagens best(s)eller: de Caddy

Met ruim 5.000 verkopen en een marktaandeel van bijna 27 procent was de Caddy in 2019 nog de onbetwiste leider in het segment. De vijfde generatie heeft dezelfde technische basis (MQB-platform) als de compacte personenauto's van VW. De wielbasis van de korte versie is 73 mm langer en de laadruimte is 50 mm breder en 7 mm hoger geworden. De totale laadcapaciteit is daarmee gegroeid tot 3,3 m3 . Dankzij de extra grote laadopening is het nu ook mogelijk om een europallet overdwars te laden. De Caddy Maxi kan met zijn nieuwe, 139 mm langere schuifdeur en zijn laadcapaciteit van liefst 4,0 m3 nu maximaal twee europallets vervoeren.

Stoelen

De cabine biedt ook meer ruimte en is comfortabeler geworden. Zo zijn er nieuwe AGR Ergocomfort-stoelen: mede ontwikkeld door fysiotherapeuten voor extra steun bij lange ritten. Verder zijn er een 230 Volt-aansluiting, led-interieurverlichting en een neerklapbare passagiersstoel waarvan de achterkant van de rugleuning als tafel dienst kan doen. De nieuwe Caddy is ook leverbaar een radiografische contactsleutel voor het openen, starten en afsluiten van de auto. De laadruimte kan ook afzonderlijk worden geopend of gesloten.

Internet

Er zijn verschillende infotainmentsystemen met schermen tot 10 inch en er is nu ook een digitaal instrumentarium leverbaar. Een ingebouwde SIM-kaart biedt permanent verbinding met internet en maakt tal van online diensten mogelijk, maar ook (draadloos) Apple Carplay. In de bediening valt op dat de gewenste temperatuur of het audiovolume in te stellen is met een eenvoudige swipe naar links of rechts, zoals op een smartphone of tablet.

Er zijn 19 rijhulpen verkrijgbaar, waaronder adaptive cruise control met file-assistent, Emergency Assist, Trailer Assist en een achteruitrijradar. Bovendien is dit de eerste bedrijfsauto van Volkswagen die binnen de eigen rijstrook op grote wegen semi-autonoom kan rijden.

Dieselmotoren

VW belooft dat de TDI-dieselmotoren die nu al voldoen aan de Euro 6 emissies die in 2021 van kracht worden. Ze zijn niet alleen schoner, maar naar verwachting ook tot 12 procent zuiniger dan hun voorgangers. Alle versies, variërend van 55 kW/75 pk tot 90 kW/122 pk, zijn voorzien van twee SCR-katalysatoren die een dubbele AdBlue-dosering injecteren voor een verder verlaagde uitstoot. Net als zijn voorganger wordt de nieuwe Caddy ook leverbaar als TGI-variant op aardgas. VW rept niet over elektrische versies.

De nieuwe Volkswagen Caddy is vanaf eind 2020 leverbaar. De Caddy Maxi volgt begin 2021.

Volledig scherm VW Caddy © VW