Nieuwe Lexus RX weet wie er tegen hem praat

De nieuwe Lexus RX weet precies wanneer de bestuurder of bijrijder tegen hem praat. En hij kan voorkomen dat fietsers tegen een openstaand portier botsen. Bovendien is de RX voor het eerst ook als zuinige plug-inhybride verkrijgbaar.

Dat je functies van een auto met gesproken commando’s kunt bedienen, is niet nieuw. Maar deze Lexus weet precies wanneer de bestuurder of de bijrijder tegen hém praat. Het is slechts een van de vele innovaties in de nieuwe RX, ‘s werelds meest verkochte Lexus, maar wel een opmerkelijke.

Zo weet de auto, met dank aan twee richtmicrofoons, precies of hij het linker- of rechterdeel van de klimaatregeling warmer of kouder moet instellen. Doordat hij zijn talenknobbel uit het enorme databestand van ‘de cloud’ haalt, weet hij meteen of er Nederlands, Engels, Frans of Chinees tegen hem wordt gesproken. En praat desnoods in dezelfde taal terug.

De RX, ‘s werelds meest verkochte Lexus, lijkt al jaren het patent op innovaties te hebben. Lang voordat de (semi-)elektrische auto gemeengoed werd, was de RX al een pionier als hybride SUV. Dat was in 2005. Een stekker ontbrak, want dit was een zelfopladende hybride, zoals die ook de Prius, eveneens lid van de Toyota-familie, jarenlang succes bracht.

Maar in het huidige tijdperk, met op elke hoek van de straat een laadpaal, is het heel gewoon dat je een semi-elektrische auto ook zelf kunt opladen. Dus moet ook de RX er nu aan geloven: hij komt voor het eerst als plug-inhybride beschikbaar. Met de zelfopladende hybride is het overigens niet gedaan. Ook die keert in de nieuwe generatie terug. Bij deze eerste kennismaking blijkt dat die basisversie vlot genoeg rijdt en opmerkelijk stil is, ondanks dat de 2,4 liter grote turbo-benzinemotor al gauw in actie komt.

Deze RX 350h (250 pk/184 kW) is bovendien best zuinig (zo’n 6,5 liter op de 100 km), maar bij de Nederlandse autokoper zal waarschijnlijk toch de 450h+ plug-inhybride favoriet zijn. Die kan immers 65 kilometer lang volledig elektrisch rijden. Wel is het jammer dat hem niet méér rijbereik is gegund. De concurrentie gaat immers al richting de 100 kilometer en dat maakt een PHEV nog meer geschikt om bijvoorbeeld je woon-werkverkeer volledig elektrisch af te leggen.

De aandrijflijn van de 450h+ (2,5 liter benzinemotor, 309 pk/227 kW) plug-inhybride laat verder weinig te wensen over. Hij maakt deze SUV snel en krachtig en brengt op papier een benzineverbruik van 1,1 tot 1,2 liter per 100 kilometer met zich mee. De cvt-automaat is ook hier van de partij. Die doet zijn werk soepel en snel, maar als je veel prestaties vraagt, jaagt hij de benzinemotor nog steeds flink in de toeren.

Volgend jaar in Nederland

De nieuwe Lexus RX komt in de loop van volgend jaar naar Nederland. Het neusje van de zalm wordt dan de 500h. Die motorversie maakt de Lexus nog sneller en vooral sportiever: een 2,4 liter benzinemotor mét turbo en een andere, zestraps automaat maken het verschil. Deze variant krijgt bovendien achterwielbesturing en vierwielaandrijving, waardoor hij nog beter handelbaar is en nog steviger op de weg ligt.

Aan de andere kant is het verschil in sprintvermogen geen wereld van verschil: de 450h accelereert in 6,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u terwijl de 500h daar 6,2 seconden over doet. En als je dan weet wat het enorme verschil in brandstofverbruik is (in theorie 8,0 liter per 100 kilometer voor de 500h tegenover 1,1 liter bij de 450h) is de keuze gauw gemaakt.

Het grootste gemis bij de nieuwe RX is natuurlijk een volledig elektrische versie. Die komt er niet. Wie bij dit merk volledig elektrisch wil rijden is aangewezen op de op de Toyota BZ4X gebaseerde RZ 450e. Die komt volgend jaar op de markt en heeft een actieradius van 400 kilometer. Welkom, maar wederom niet opzienbarend: de concurrentie komt verder.

Voorbeeldige wegligging

Welke versie van de RX je ook kiest, zijn weggedrag is voorbeeldig. De nieuwe generatie heeft dan ook een 4,5 centimeter grotere spoorbreedte achter en 1,5 centimeter meer bij de vooras. Ook het 1,5 centimeter lagere zwaartepunt hielp mee om de wegligging te verbeteren. De lichte en precieze besturing maakt het feest voor de bestuurder compleet. En dankzij de elektronica in de ondersteltechniek, zoals het alerte en variabele karakter van de schokdempers (Adaptive Variable Suspension), blijkt de RX minder een wiebelkont dan andere SUV’s.

Het interieur oogt fraai en zit, zoals altijd bij dit merk, strak in elkaar. Helemaal van deze tijd zijn de opties stoelbekleding van veganistisch leer of elementen van bamboehout in het dashboard. Het nieuwe 14 inch grote, centrale beeldscherm is een touchscreen: een belangrijke vooruitgang. Verdwenen is het onhandige touchpad dat je met je vinger moest bedienen als ‘computermuis’. De computer (CPU) werkt bovendien 3,6 keer sneller en dat leidt tot veel snellere reacties op de wensen van de gebruiker.

Niet groter, wél ruimer

De buitenmaten van deze Lexus zijn vrijwel gelijk gebleven. De kofferbak (iets gegroeid van van 453 naar 461 liter) is voor de klasse groot genoeg, maar overtreft de concurrentie niet. Maar dat de RX een zes centimeter grotere wielbasis heeft, leidt tot meer beenruimte op de achterbank. Dunnere raamstijlen leiden ook tot beter zicht voor de bestuurder, die nu via een camera in het stuur in de gaten wordt gehouden en een waarschuwing krijgt bij geconstateerde vermoeidheid. Is de bestuurder onwel en lijkt hij niet meer te reageren, dan zal de auto zichzelf in veiligheid brengen.

Een andere innovatie is de elektronische deurvergrendeling: je kunt de portieren nu ook met een druk op de knop openen. En als deze Lexus ‘ziet’ dat er bij het uitstappen een andere auto of fietser in aantocht is, houdt hij het portier dicht om een botsing te voorkomen. Niet uniek, want andere merken doen dit ook al, maar wel zo veilig.

Lexus: bedacht voor de VS, maar wereldwijd succesvol Toyota ontwikkelde Lexus eind vorige eeuw als nieuw luxemerk voor met name de Verenigde Staten, destijds de grootste automarkt op aarde. In de tweede helft van de vorige eeuw had het Amerikaanse General Motors decennia lang gedomineerd als ‘s werelds grootste autofabrikant, maar daar kwam rond die tijd definitief een eind aan. Vooral de belabberde kwaliteit van Amerikaanse auto’s had de auto-industrie in eigen land de das omgedaan en Toyota zag zijn kans schoon door juist het technisch perfecte automerk te ontwikkelen: Lexus. Veel meer dan Europese autokopers zijn Amerikaanse autokopers gevoelig voor betrouwbaarheid en klanttevredenheid. In de VS zijn de gezaghebbende onderzoeken van J.D. Power en Consumer Reports van grote invloed op de autoverkoop. Hoe technisch betrouwbaar zijn auto’s in de loop der jaren? En hoe tevreden of ontevreden zijn de kopers op lange termijn? Dat wordt uitvoerig onderzocht en gepubliceerd. Lexus plukt de vruchten daarvan: het merk staat regelmatig aan de top van de ranglijsten. En dat imago heeft ook gunstige gevolgen voor de restwaarde. In Europa is Lexus nooit zo groot geworden als in de VS. Hier hebben met name de Duitse premium merken, zoals Mercedes, BMW en Audi, nog altijd een ijzersterk imago. Maar dat imago is niet of nauwelijks gebaseerd op onderzoeken naar betrouwbaarheid of klantentevredenheid.

