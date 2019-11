Nieuwe McLaren Elva heeft geen voorruit (maar dat zal zijn succes niet in de weg staan)

Ingewijden wisten natuurlijk wel dat er iets op komst was binnen McLaren’s meest extreme Ultimate Series, maar voor de doorsnee autoliefhebber komt de presentatie van deze gloednieuwe Elva toch als een donderslag bij heldere hemel. Je moet bovendien behoorlijk ingevoerd zijn in de autogeschiedenis om de nieuwkomer in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. In feite is deze Elva een eerbetoon aan de gelijknamige McLaren-Elva’s: vederlichte racewagens die oprichter Bruce McLaren in de jaren 60 produceerde in samenwerking met het door Frank G. Nichols gestichte Elva Cars. Blijkbaar had McLaren er veel voor over om de Elva-naam terug te halen. De fabrikant legde naar verluidt een aardig bedrag op tafel om de rechten op de naam terug te eisen.