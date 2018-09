Nieuwe Mercedes GLE: bomvol innovaties

Mercedes-Benz heeft zijn nieuwste SUV onthuld, de GLE. Hij zit bomvol innovaties. Een belangrijke primeur is het actieve onderstel met de naam E-Active Body Control. Maar ook is er een 'personal coach' aan boord.

Het nieuwe, zeer geavanceerde onderstel moet deze Mercedes het beste weggedrag in zijn klasse bezorgen. Het systeem werkt op basis van het elektrische 48 Volt-systeem dat de GLE eveneens aan boord heeft. Het betreft een hydropneumatisch, actief onderstel met eveneens nieuw ontwikkelde luchtvering. Volgens de fabrikant is dit het enige systeem op de markt waarbij de veer- en schokdemperkrachten individueel kunnen worden geregeld bij elk wiel. Dit compenseert knik- en duikbewegingen in het weggedrag.

E-Active Body Control is ook uitgerust met het Curve-systeem. Dat zorgt ervoor dat de GLE, net als een motorfiets, tegen de bochten in leunt, waardoor er vrijwel geen centrifugale krachten op de inzittenden inwerken. De Road Surface ACE SCAN werkt met een stereo-camera en controleert continu het wegdek voor de auto. Daardoor kan het onderstel alvast inspelen op bijvoorbeeld oneffenheden in het wegdek.

Een van de andere innovaties is dat de GLE in files autonoom kan rijden. Dat gebeurt tot een snelheid van 60 km/u. De file-assistent helpt zelfs bij het vormen van een rijbaan voor de hulpdiensten. Het Ultra Range grootlicht van de geavanceerde Multibeam LED-koplampen beschikt over de maximale lichtintensiteit die wettelijk is toegestaan: de helderheid van het grootlicht blijft boven de referentiewaarde van 1 lux over een afstand van meer dan 650 meter.

Ruimer

Het interieur van de SUV - die van 1997 tot 2015 nog als M-Klasse door het leven ging - is ruimer (de wielbasis nam met 8 cm toe) en comfortabeler geworden en een derde zitrij is nu als optie leverbaar. Het infotainment heeft grotere schermen en er is nu een kleuren, hoge resolutie head-up display. Het MBUX-systeem, waarmee het infotainment wordt bediend, bevat niet alleen kunstmatige intellgentie, maar herkent ook hand- en armbewegingen.

Een camera in de dakconsole registreert bewegingen van de handen en armen van de bestuurder en voorpassagier. Als een hand het touchscreen of het touchpad op de middenconsole nadert, verandert de weergave in het infotainmentscherm worden bepaalde onderdelen prominenter weergegeven. Het systeem is in staat om te herkennen of de hand van de bestuurder of van de voorpassagier is en het weet zo bijvoorbeeld voor welke stoel de massagefunctie moet worden ingeschakeld.

Daarnaast zijn er functies die kunnen worden aangestuurd door middel van eenvoudige handgebaren: het leeslampje kan bijvoorbeeld worden in- en uitgeschakeld door de hand uit te strekken richting de achteruitkijkspiegel. De bestuurder en voorpassagier kunnen elk een persoonlijke, favoriete functie programmeren die wordt ingeschakeld met de wijs- en middelvinger in V-vorm.

Augmented Reality

Net als bij de A-Klasse beschikt het navigatiesysteem over augmented reality: een videobeeld van de omgeving wordt aangevuld met handige navigatie-informatie, bijvoorbeeld pijlen of huisnummers die als het ware over de beelden van de videocamera worden gelegd.Dit maakt het zoeken naar een bepaald huisnummer of een specifieke straat eenvoudiger. De intelligente spraakbediening met natuurlijke taalherkenning is eveneens verbeterd. Het systeem wordt net als bij de A-Klasse geactiveerd met de woorden ,,Hey, Mercedes''.

Als optie kan de GLE, als enige in zijn segment, worden geleverd met een tweede zitrij met zesvoudige volledig elektrische verstelling. De linker- en rechterstoel kunnen afzonderlijk in lengterichting worden verschoven over een afstand van 100 mm. De hoek van de achterbankleuning kan worden aangepast en in de verhouding 40:20:40 worden neergeklapt. De zitplaatsen achterin kunnen met een schakelaar in de portierbekleding worden versteld. De achterbankleuning is bovendien volledig elektrisch neerklapbaar via een aparte schakelaar in de bagageruimte. De bagageruimte heeft een volume tot 825 liter als de tweede zitrij in gebruik is en tot 2.055 liter als deze wordt neergeklapt.

De optionele, neerklapbare derde zitrij brengt het totaal aantal zitplaatsen naar zeven. Dankzij de Easy Entry-functie van de volledig elektrisch verstelbare tweede zitrij kunnen de passagiers die helemaal achterin zitten eenvoudig in- en uitstappen. Bij de voorstoelen ondersteunt de nieuwe Energizing stoelkinetica veranderingen in de zitpositie door kleine bewegingen in de zitting en rugleuning.

Coach

De Energizing Coach is een bijbehorende, eveneens nieuwe feature. Deze personal coach is gebaseerd op een intelligent algoritme en het adviseert een programma op basis van de situatie en de inzittende van de auto. Het Energizing-systeem koppelt diverse comfortsystemen aan elkaar en maakt gebruik van muziek- en lichtsferen alsmede een aantal massage-menu's voor een groot aantal ontspanningsprogramma’s. Als er een Garmin wearable wordt gedragen, wordt er zelfs rekening gehouden met het stressniveau en gemeten of de persoon goed uitgeslapen is. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de bestuurder ook na een inspannende of saaie, dus slaapverwekkende rit toch fit en ontspannen op de bestemming aankomt.

Een aanhangwagenassistent is bij de Volkswagen Groep (VW, Audi) al langer feit, maar nieuw voor Mercedes-Benz. Hij is optioneel en maakt vooral het achteruitrijden met een aanhangwagen voor onervaren bestuurders een stuk makkelijker. Deze assistent stuurt automatisch bij tot een snelheid van 5 km/u. Een sensor in de trekhaak voorziet het systeem van de benodigde informatie.

De dode hoek-bewaking werkt ook als de GLE stilstaat. Als de bestuurder het portier opent, waarschuwt het systeem voor naderende auto’s, motoren en fietsen. Deze functie is actief tot drie minuten nadat de motor van de GLE is uitgezet. De waarschuwing wordt zowel visueel (via de buitenspiegel) als akoestisch (via een geluidssignaal) gegeven.

Hybride

Begin volgend jaar arriveert de nieuwe GLE bij de Nederlandse dealers. Hij krijgt de beschikking over een compleet nieuw assortiment aan motoren en wordt later ook als plug-in hybride leverbaar. De lagere luchtweerstand moet leiden tot een lager energieverbruik.De nieuwe GLE heeft een cw-waarde van 0,29: de laagste in deze klasse. De vorige generatie had nog een cw van 0,32.

Voor het eerst leverbaar voor zes- en achtcilinders en de plug-in hybrid is volledig variabele vierwielaandrijving met de naam Torque on Demand (TonD). Dit systeem regelt de koppelverdeling over de voor- en achteras van 0 tot 100 procent, afhankelijk van het geselecteerde rijprogramma. Met het optionele offroad-pakket is een eveneens volledig variabele vierwielaandrijving (TonD) met lage en hoge gearing voorhanden. Dit maakt de GLE meer dan ooit tot een volwaardige terreinauto.

