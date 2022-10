Nieuwe Nissan X-Trail rijdt op stroom maar verbruikt tóch benzine

De theorie is prachtig. Voorin de nieuwe Nissan X-Trail e-Power e-4orce ligt weliswaar een benzinemotor, maar die bemoeit zich geen moment met de aandrijving. Zijn enige taak is het opwekken van stroom. Zo hoeven de twee elektromotoren hun energie nooit uit een lege accu te putten. De verdeling van het elektrisch vermogen wordt continu variabel verdeeld, zodat de wielen onder alle omstandigheden een optimale tractie ondervinden.

Een versnellingsbak? Die heeft de X-Trail e-Power niet. Daardoor rijdt de ruime SUV heel soepel en rustgevend, zonder schokken. Slechts een enkele keer hoor je op de achtergrond hoe de verbrandingsmotor de batterijen vult. Dit alles doet vermoeden dat Nissan de ideale reisauto heeft ontworpen.

Rijden op stroom... kost benzine!

De X-Trail rijdt dus op stroom, maar hij verbruikt tóch benzine. En niet te zuinig ook: je moet rustig aan doen om de boordcomputer op een verbruik van 7,5 liter op 100 kilometer te krijgen. Omgerekend: 1 op 13,3. Voor een grote, ruime, 1725 kilogram wegende SUV niet eens zo’n verkeerde waarde, zou je denken. Maar de verbrandingsmotor hoeft alleen stroom op te wekken. Meer niet! Blijkbaar kost dat een flinke slok benzine.

Volledig scherm Een kijkje onder de motorkap van de Nissan X-Trail e-Power e-4orce. © Nissan

Ter vergelijking: de Kia Sorento 1.6 T-GDI Hybrid wordt aangedreven door een veel minder ingewikkelde hybride-aandrijflijn, waarbij de elektromotor enkel dient ter assistentie van de benzinemotor. Tijdens een test van de Kia Sorento kwam onze autoredactie op een gemiddelde van 1 op 13,8. Ondanks de elektrische voortstuwing komt er elke kilometer nog steeds 143 gram CO2 de uitlaat van de X-Trail uit. Op halvering van de wegenbelasting hoef je dus niet te rekenen. Daarvoor kom je pas in aanmerking bij 50 of minder gram CO2 per kilometer.

Geschikt als caravantrekker

Daarmee is het belangrijkste kritiekpunt behandeld. De nieuwe X-Trail is verder namelijk een erg prettig rijdende auto geworden. De souplesse van de aandrijving is al even aangestipt: zonder tussenkomst van een versnellingsbak sturen de twee elektromotoren elk rechtstreeks een as aan. En ze helpen elkaar uit de brand zodra een van de wielen zijn grip verliest.

De X-Trail e-Power e-4orce mag een aanhangwagen trekken van 1800 kilogram. Dat maakt ’m meteen geschikt als caravantrekker. Je hebt de beschikking over een gecombineerd vermogen van 218 pk, en als het koppel van beide elektromotoren bij elkaar wordt opgeteld, ga je richting de 500 Nm. Goed voor indrukwekkende prestatiecijfers: je accelereert in 7 seconden naar een snelheid van 100 km/u. Nissan heeft de topsnelheid begrensd op 180 km/u. Snel zat.

Volledig scherm De nieuwe X-Trail kan een caravan tot 1800 kilogram trekken. © Nissan

Behalve de versie met vierwielaandrijving is er trouwens ook een X-Trail waarbij het e-4orce-embleem op de achterklep ontbreekt. Die heeft alleen een elektromotor tussen de voorwielen, met een vermogen van 204 pk. Dit is echter niet zo’n krachtige caravantrekker als de e-4orce. Aan de trekhaak gaat een trailer met een maximum (geremd) gewicht van 670 kilogram.

Riante ruimte

Nissan levert de X-Trail als vijf- en als zevenzitter, al zit je bij die tweede optie (à €1000) wel automatisch vast aan vierwielaandrijving. Nissan zegt meteen dat die derde zitrij uitsluitend bedoeld is als noodzitje voor kinderen, wie langer is dan 1,60 meter heeft er helemaal niets te zoeken. Wij nemen daarom plaats op de tweede zitrij, de reguliere achterbank, die voor extra beenruimte nog verder naar achteren geschoven kan worden. En dan heb je inderdaad riante bewegingsvrijheid voor je hoofd en ledematen, zonder dat je de bestuurder en bijrijder hoeft te verzoeken wat naar voren te schuiven.

Wanneer je de derde zitrij niet gebruikt en in de vloer van de kofferruimte laat wegzakken, kan er 465 liter bagage achterin. Bestel je de X-Trail als vijfzitter, dan levert dat 95 liter extra bagageruimte op. En daarmee maakt de X-Trail zijn rol als ruime reisauto beslist waar.

Volledig scherm Als je de derde zitrij laat wegzakken, kan er 465 liter bagage achterin. © Nissan

Maar het meest indrukwekkende is wel het reiscomfort dat de auto te bieden heeft. Door de zachte vering word je aangemoedigd tot een rustige rijstijl. Hoewel de X-Trail beslist niet vies is van gedrevenheid; neem je een bocht wat sneller dan gebruikelijk, dan voel je de auto weliswaar iets overhellen, maar je moet het wel erg bont maken om de auto aan het glijden te krijgen. Al naar gelang je humeur kun je kiezen uit diverse rijprogramma’s, ook voor sneeuw en onverhard terrein. Dankzij de twee elektromotoren staat de X-Trail e-Power e-4orce ook in het terrein beslist zijn mannetje.

Iets duurder dan de RAV4

De Nissan X-Trail staat begin november bij de dealers. Prijzen beginnen bij €48.390, waarmee hij iets duurder is dan de Toyota RAV4 Hybrid met voorwielaandrijving. Nissan levert de X-Trail standaard met een zeer uitgebreid pakket veiligheidsopties, inclusief adaptieve cruisecontrol. Kies je voor de versie met e-4orce vierwielaandrijving, dan betaal je op z’n minst €52.390. Ook met dat bedrag zit hij net boven de prijs van de RAV4 Hybrid met 4WD. De Zuid-Koreaanse concurrenten (Hyundai Santa Fe en Kia Sorento) schommelen rond dezelfde prijzen als de Nissan X-Trail.

Volledig scherm De vorige X-Trail leek als twee druppels water op de Qashqai. Dat is bij het nieuwe model niet meer het geval. © Nissan

Volledig scherm Mooi afgewerkt interieur (hier in de duurste uitvoering) met een simpel te bedienen multimediasysteem. © Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

© Nissan

