Nieuwe Porsche 718 Cayman GT4 heeft bijna alles mee

Het alcantara stuur van de Cayman GT4 voelt warm en een beetje klam aan, als een handdoek die uit de droger komt en nog even moet uithangen. Dat is niet vreemd, aangezien de auto waarmee we nu het circuit oprijden de hele dag is gemarteld door journalisten. Uur na uur worden de GT4’s de baan opgestuurd, om na een sessie van acht snelle ronden even uit te hijgen langs de baan. Nou ja uithijgen: de bandenspanning wordt gecontroleerd, het bandenprofiel gemeten en daarna gaan ze weer. Blèrend tot in de toerenbegrenzer verdwijnen de auto’s achter de heuvel, waarna ze zestig meter naar beneden gaan en daarna weer zestig meter omhoog.

Lees ook In deze sportwagens had je de afgelopen 10 jaar moeten investeren Lees meer

We bevinden ons op Knockhill Racing Circuit, even ten noorden van Edinburgh. In de verte zien we de skyline van de universiteitsstad met daarvoor de drie prachtige bruggen over de zeearm die zich uitstrekt tot aan de binnenstad. Aan de andere kant afgeronde heuvels met alleen gras als begroeiing - een Teletubbie-landschap dat het begin van de Schotse Hooglanden markeert. Als door een wonder is het al de hele dag droog en wanneer wij toe zijn aan onze circuitsessie begint de zon zelfs te schijnen. Een fabriekscoureur rijdt voorop in een Porsche 911 GTS3 RS, zij moeten voorkomen dat journalisten op dit baantje met zijn vele blinden bochten ‘zichzelf voorbij rijden’.

Volledig scherm Cayman GT4 © Porsche

Achter het stuur is het zelfs voor personen tot een lengte van twee meter mogelijk om een aangename zitpositie te creëren. Je zit lekker diep, alle instrumenten zijn goed afleesbaar en in de achteruitkijkspiegel zien we een nogal intimiderend ogende achterspoiler die ervoor moet zorgen dat de achterzijde in de bochten grip houdt. Op dit circuit heeft de spoiler daadwerkelijk een functie, want Knockhill is half racebaan, half achtbaan. De negatieve verkanting, de kerbstones in de bochten en de grote hoogteverschillen zorgen er anders zomaar voor dat je door enkele heftige lastwissels na een panoramische remweg in de hekken eindigt.

Maar de Cayman geeft geen krimp. Af en toe voelen we dat we anderhalve meter zijdelings door de lucht vliegen, maar de landing is zacht alsof je terechtkomt in een bed met veren en de grip is er direct weer. We leren al snel in welke bochten de kerbstones wel geraakt moeten worden en wanneer niet. Soms, aan de binnenkant van een bocht, wippen ze de alleen rechterkant van de auto op, soms fungeren ze als springplank om je richting Edinburgh centrum te lanceren. Maar het onderstel blijft te allen tijden rustig. Dit in tegenstelling tot de journalisten, die regelmatig met klamme handen afscheid nemen van de GT4, zoals blijkt uit het klamme stuurwiel.

Volledig scherm Cayman GT4 © Porsche

Ook met het onderstel op standje hard blijft de GT4 welgemanierd. En dat terwijl de Porsche 911 GT3 RS voor ons met zijn kneiterharde onderstel en motor achterin soms nerveus en springerig overkomt. Het is een compliment voor de prachtige balans van de nieuwe GT4. Ook wanneer het echt hard gaat, krijg je de auto niet van de wijs. Door de bochten licht in de te remmen weten we de grip aan de voorzijde nog verder te vergroten. De motor gilt het nu uit, terwijl de handbak automatisch tussengas geeft bij het terugschakelen. Het begint na een rondje of zes fysiek ook zwaar te worden door de vele G-krachten en toch willen we alleen maar meer. Helaas is het al veel te snel tijd voor een uitloopronde om de techniek te koelen.

We kunnen dan meteen even wat meer inzoomen op de techniek. Want de nieuwe, atmosferische 4,0-liter zescilinder boxermotor is gebaseerd op de turbomotoren van de huidige 911 Carrera-serie. De hoogtoerige krachtbron is met 420 pk maar liefst 35 pk sterker dan de vorige GT4. Het maximumkoppel bedraagt 420 Newtonmeter. Dat leidt tot een top van 304 km/u bij 8.000 toeren. De turboloze GT4 accelereert in 4,4 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u.

Kritiek hebben we nauwelijks. De motor had nog een tandje feller kunnen klinken en de bak zou iets minder lange versnellingen mogen hebben, zodat ‘ie wat feller zou overkomen. De derde versnelling lijkt bijvoorbeeld eindeloos lang. Wanneer we een techneut vragen of ze een bak met kortere overbrengingen hebben overwogen, antwoordt hij eerlijker dan verwacht: ‘ja klopt, maar de motor werd te duur en dus was er geen budget meer voor een kortere versnellingsbak'.

Het is het enige kritiekpunt. De besturing is voortreffelijk, de balans top en de auto heeft dezelfde bouw- en onderdelenkwaliteit als de Porsche 911. Wanneer we de auto hebben geparkeerd, is er niet eens een tikkend geluid hoorbaar. De Cayman GT4 is direct klaar voor een nieuwe afstraffing. Na afloop komt de fabriekscoureur uit de GT3 RS aanlopen. We willen cool grijzen, maar stoten een kinderlijke giebellach uit wanneer we hem de hand schudden. Wat een genotsmachine!

Volledig scherm Cayman GT4 © Porsche