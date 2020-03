Nieuwe Porsche 911 Turbo S is fractie sneller dan de elektrische Taycan

Operatie Bord staat op punt van beginnen: 100 is straks echt overal de maximum­snel­heid

2 maart De borden liggen klaar in loodsen om langs de rijkswegen geplaatst te worden. Geen 120 of 130, maar 100 kilometer per uur. Over twee weken moet de automobilist zijn gaspedaal niet al te diep indrukken. De maximumsnelheid overdag wordt teruggeschroefd. Rijkswaterstaat is klaar voor Operatie Bord.