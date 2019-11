Nieuwe RS Q8 is Audi's evenknie van de Lamborghini Urus

De Audi RS Q8 is tegelijkertijd ontwikkelde met de Lamborghini Urus. En dus ligt hier dezelfde 4.0 TFSI V8 onder de kap als bij de Lamborghini, maar het kan natuurlijk niet zo zijn dat een Audi sneller is dan een Lambo en dus zingt de RS Q8 een toontje lager. Niet veel lager overigens, want onlangs behaalde een gecamoufleerde versie van de RS Q8 het ronderecord voor SUV's op de Nordschleife van de Nürburgring met een tijd van 7 minuten en 42 seconden.

Met zijn 600 pk en trekkracht van 800 Newtonmeter sprint de power-SUV in slechts 3,8 seconden naar 100 km/u. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u, maar met het optionele Dynamic Package haalt de reusachtige SUV maar liefst 305 km/u. De V8 is een mild hybrid, wat betekent dat een 48-volt batterij helpt energie te regenereren tijdens het remmen. Ook beschikt deze achtcilinder over cilinderuitschakeling om brandstof te besparen wanneer er minder vermogen wordt gevraagd. Zoals het een snelle Audi past, vertrouwt de RS Q8 op een permanente Quattro-vierwielaandrijving, schakelen doe je via een Tiptronic-achttrapsautomaat.