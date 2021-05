Nieuwe Skoda Fabia ademt het digitale tijdperk

De compleet nieuwe, vierde generatie van de Skoda Fabia ademt het digitale tijdperk. Zo is zijn dashboard grotendeels gedigitaliseerd en voorzien van grote schermen. De auto is ook groter, veiliger en zuiniger geworden. In november komt hij naar Nederland.

Met zijn lengte van ruim 4 meter (4,11 m) overtreft de nieuwe Fabia alle vorige generaties. Het leidt tot een veel ruimer interieur, vooral bij de achterbank. De vorige Fabia had al de grootste bagageruimte in zijn klasse, maar nu is die nog groter geworden. Hij heeft een inhoud van 380 liter en dat is 50 liter meer dan voorheen. Klap je de achterbank om, dan krijg je zelfs 1.190 liter laadruimte. Maar op de eerste foto's lijkt het er wel op dat hierbij geen vlakke laadvloer ontstaat, wat hem onhandiger maakt.

Met een Cw-waarde van 0,28 is de auto goed gestroomlijnd, wat hem zuiniger moet maken. Zo kan de luchtopening onderin de bumper automatisch worden afgesloten op momenten dat er minder koeling nog is. Volgens Skoda kan dit het verbruik met 0,2 liter op de 100 kilometer verminderen.

Artiesten

Binnenin is het digitale tijdperk nadrukkelijk aanwezig. Skoda spreekt van een ‘zwevend’ centraal aanraakscherm (maximaal 9,2 inch groot) voor het infotainment. Ook de van de Volkswagen Groep bekende Virtual Cockpit is nu in de Fabia verkrijgbaar. Dit 10,25-inch digitale instrumentenpaneel laat desnoods de navigatiekaarten pal voor de neus van de bestuurder zien en kent een keuzemenu voor de weergave. Zo staat bij ‘Sport’ de toerenteller centraal. De Virtual Cockpit kan ook informatie weergeven over de artiesten die je hoort, of de logo’s van radiostations. En als een contactpersoon belt, wordt de foto van de beller zichtbaar op het hoge resolutie display.

De automatische klimaatregeling kent nu twee klimaatzones en extra uitstroomopeningen achterin. Andere nieuwe opties zijn led-sfeerverlichting, een verwarmd stuur en voorruitverwarming. Traditiegetrouw gaat Skoda prat op enkele slimme oplossingen in het interieur. Zo is de rugleuning van de passagiersstoel omklapbaar en de zonwering van het panoramadak uitneembaar.

Onder de afdekking van de bagageruimte is een flexibel en afneembaar opbergcompartiment opgenomen, handig voor bijvoorbeeld jassen. De passagiers achterin kunnen smartphones opbergen in vakjes, die in de rugleuning van de voorstoelen zijn geïntegreerd. De leesverlichting achterin is ook door de bestuurder in te schakelen en voor het eerst heeft een Skoda een uitneembare bekerhouder.

Dankzij zijn eigen sim-kaart is de nieuwe Fabia altijd online en biedt hij toegang tot onder meer internetradio en andere online diensten. Apple CarPlay of Android Auto zijn aan boord en met de optionele Phone Box kunnen smartphones draadloos worden opgeladen. Veel functies van de auto zijn op afstand te bedienen via de bijbehorende app en de eigen webpagina.

Dashcam

Navigatiekaarten zijn op te slaan op een harddisk, het updaten daarvan gebeurt online. Standaard beschikt de nieuwe Fabia over twee usb-c aansluitingen aan boord. Optioneel is dit uit te breiden tot vijf aansluitingen, waarbij er één - heel bijzonder - is geïntegreerd is in de achteruitkijkspiegel. Daarmee kan je gemakkelijk een dashcam aansluiten.

In de functie Travel Assist werken de adaptive cruisecontrol en rijstrookbewaking samen om automatisch afstand te houden bij snelheden tot 210 km/h. De dodehoekbewaking waarschuwt voortaan voor auto’s op grotere, maximaal 70 meter afstand. Bij het automatisch inparkeren voert het Park Assist-systeem de juiste stuurbewegingen uit om de auto parallel aan of haaks op de rijbaan te manoeuvreren. Manoeuvre Assist (met ultrasone sensoren) detecteert bij het inparkeren eventuele obstakels en kan op basis daarvan automatisch een remactie uitvoeren. Nieuw zijn ook verkeersbordherkenning en een automatisch noodremsysteem dat voetgangers en fietsers herkent.

De nieuwe Fabia is met keus uit twee benzinemotoren verkrijgbaar. De direct ingespoten 1.0 TSI-motoren hebben een vermogen van respectievelijk 70 kW/95 pk of 81 kW/110 pk. De lichtste motor heeft een handgeschakelde vijfbak, de sterkste heeft een zesbak of zeventraps automaat.

De Skoda Fabia bestaat sinds 1999. Tot nu toe zijn er 4,5 miljoen Fabia's verkocht. Over de prijzen van de nieuwe generatie is nog niets bekend.

