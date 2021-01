Nieuwe Tesla Model S: 1100 pk sterk, 840 kilometer rijbereik én een afgezaagd stuurwiel

Het nieuwe Tesla Model S onderscheidt zich vooral door zijn nieuwe voorbumper. De auto wordt in Plaid-uitvoering 1020 pk sterk, krijgt een actieradius van 628 kilometer, een acceleratie van 0-100 km/u in 2,1 seconden en een topsnelheid van 320 km/u. Niet genoeg? Kies dan voor de Plaid+; die komt tot 840 kilometer ver en is 1100 pk sterk. De sprint van 0-100 km/u wordt in minder dan 2,1 seconden afgewerkt.

Uiteraard zijn deze modellen prijzig. De Plaid kost €119.990 en de Plaid+ €139.990. Gelukkig is er ook een ‘instapmodel’ dat €89.990 euro kost. Deze Long Range variant komt 663 kilometer ver op een volle batterij, snelt in 3,2 seconden naar de 100 km/u en stopt met accelereren bij 250 km/u. Daarmee is Tesla op alle fronten de Porsche Taycan de baas - voor zolang het duurt.

Half stuur

In het interieur zien we een nieuw beeldscherm dat uit het Model 3 lijkt te komen. Het 17 inch metende scherm steekt iets boven het dashboard uit en heeft een resolutie van 2200×1300 pixels. Ook beschikt de bestuurder nog over een eigen digitaal dashboard. Dat zit achter het nieuwe stuur, waarvan de bovenkant af lijkt gezaagd en dat doet denken aan het stuur van KITT uit de serie Knight Rider. Overigens is de kans groot dat het stuur in deze vorm niet is toegestaan in de Europese Unie.

De passagiers op de tweede zitrij krijgen een eigen scherm voor onder andere het spelen van games. Dit scherm bevindt zich tussen de twee voorstoelen. Daarvoor kunnen ook twee draadloze controllers worden besteld. De nieuwe Tesla's zijn nu te configureren op de site van Tesla en worden dan net na de zomer geleverd. Alleen de Plaid+ komt waarschijnlijk pas aan het eind van dit jaar.

