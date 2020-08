Nieuwe Toyota Yaris ontstijgt zijn klasse, maar wil de koper dat wel?

De eerste generatie Yaris was in 1999 een schot in de roos. De auto bleek verrassend slim en goed en groeide al snel uit tot dé hardloper in de stal van Toyota. Wel bleef het uiterlijk altijd relatief ingetogen, met een uitstraling die vooral in de smaak viel bij senioren. Daar is anno 2020 echter niets meer van over. De nieuwe editie oogt stoer, hip en een tikkeltje ondeugend. Waar ‘functie’ altijd boven ‘vorm’ leek te gaan bij de Yaris, is er nu sprake van een minder rationeel ontwerp, dat echter ook om offers vraagt.

Uitgeklopte wielkasten

De nieuwe Yaris ziet er uitgesproken uit, met zijn scherp gesneden voorzijde en uitgeklopte wielkasten. De verder achterover leunende voorruit zorgt eveneens voor een meer dynamisch uiterlijk. De Yaris is vier centimeter lager en een halve centimeter korter dan z’n voorganger. Om de binnenruimte te vergroten, werd de wielbasis met vijf centimeter verlengd, waardoor de wielen nog verder op de hoeken van de auto staan Helaas is daar in het interieur weinig van terug te zien. Voorin zit je prima, met stoelen die voldoende zijdelingse steun bieden, maar achterin hebben volwassenen weinig te zoeken door de beperkte beenruimte en rechtop staande rugleuning.

Volledig scherm Toyota Yaris © Toyota

Ook de kofferbak profiteerde niet met een inhoud van 286 liter. Dat is niet overdreven groot vergeleken in vergelijking met concurrenten als de VW Polo (350 liter) of de Hyundai i20 (326 liter). Wel is het nog altijd meer dan concurrenten als de Peugeot 208 die het met 265 liter moet doen, of Nissan Micra met 265 liter. Met neergeklapte achterbank ontstaat een bagageruimte van 768 liter, die echter alleen kan worden bereikt via een vrij hoge tildrempel.

Volledig scherm Toyota Yaris © Toyota

Het interieur van de door ons gereden ‘First Edition’ uitvoering oogt luxueus met zachte oppervlakken en mooie materialen. De afwerking is goed en als er al hard plastic is gebruikt, dan merk je het pas door eraan te voelen. Er zijn voldoende opbergvakken voor sleutels, telefoon en andere spullen. Ook is het prettig dat de Yaris - die speciaal voor Europa werd ontwikkeld - niet is voorzien van allerlei vreemd ogende en aanvoelende bedieningsknoppen, zoals bij Lexus nog wel eens het geval is. Alles zit op een logische plek en voelt solide aan. De navigatie doet zijn werk onberispelijk. Dat was in het verleden wel anders bij Toyota. Helaas komen de graphics nogal houterig en ouderwets over. Wel grappig: de auto is tegen meerprijs leverbaar met een zogeheten head-up display, die informatie over snelheid en aanwijzingen van de navigatie op de voorruit projecteert.

Volledig scherm Toyota Yaris © Toyota

Een van de grote troeven van de kleine Japanner is zijn rijke veiligheidsuitrusting. Het veiligheidspakket Toyota Safety Sense 2.0 is standaard. Dit bestaat uit actieve veiligheidssystemen zoals adaptieve cruise controle, Lane Trace Assist, Road Sign Assist met snelheidsassistent en Pre-Collision System. Toyota rust de nieuwe Yaris verder uit met een centrale zijairbag voorin; een wereldprimeur voor een compacte auto. Deze voorkomt dat voorpassagiers met de hoofden tegen elkaar klappen bij een zijdelingse aanrijding. Ook een knie airbag is standaard. Dat brengt het totale aantal airbags van deze Toyota op acht. De Yaris Executive en Launch Edition zijn ook voorzien van Blind Spot Monitor en Lane Change Assist.

Sportieve inborst

Achter het stuur zit je goed en het zicht rondom is uitstekend. Wegrijden doe je op stroom en dat is altijd een prettige sensatie. De motor is nu een 1.0 liter driecilinder en zoals altijd bij een hybride gekoppeld aan een CVT-automaat. Deze jaagt de aandrijflijn vaak op tot hoge toerentallen, maar in de nieuwe Yaris is dat nog nauwelijks het geval. Het irriteert in ieder geval niet en dat is al heel wat. Bij gas geven bromt de motor wat, maar het is geen onplezierig geluid. De besturing is opvallend direct, wat de auto een sportieve inborst geeft. Het onderstel is daarentegen vooral op comfort afgestemd en dat is wel zo lekker, zeker in de moderne stad met al zijn verkeersdrempels. De draaicirkel is een van de kleinste in zijn klasse.

Volledig scherm Toyota Yaris © Toyota

De stoel staat zes centimeter naar achteren en zo’n 3,5 centimeter lager in de auto. Dat alles zorgt ervoor dat de bestuurder meer ‘in’ de Yaris zit en de auto dus wat sportiever aanvoelt en je je als bestuurder meer betrokken voelt bij het autorijden. Wanneer de weg zich ervoor leent, komt ook de sportiviteit van onderstel beter tot zijn recht. De automaat reageert alert en de auto helt nauwelijks over in de bochten. In combinatie met de elektromotor schiet de auto er vandoor: een heerlijk gevoel. Wel zou je graag flippers achter het stuur willen hebben onder deze omstandigheden, zodat het sportiviteitsgevoel nog verder vergroot zou worden. Op de snelweg is de auto uitgesproken stil. Vooral wind- en bandengeluid dringen nauwelijks door tot het interieur.

116 pk

De Yaris is ook leverbaar met een 71 pk instapmotor zonder hybride en een 1,5 liter motor met 121 pk, maar ruim 80 procent van de klanten kiest in Nederland vermoedelijk voor de hybride. Dat is niet zomaar. Inclusief elektrisch ondersteuning komt het systeemvermogen uit op 116 pk. In tegenstelling tot de oude Yaris Hybrid maakt de nieuwe versie geen gebruik meer van een nikkel/metaal accu, maar van een lichter en krachtiger lithium/ion exemplaar. Toyota belooft een gemiddeld verbruik van 3,7 liter per 100 kilometer en een CO2 uitstoot van 86 gram per kilometer. In de praktijk kwamen we uit op 4,8 liter per 100 kilometer en dat is nog altijd een prachtig resultaat. Het is volgens Toyota te danken aan het feit dat er vaker en op hogere snelheden (tot maximaal 130 km/u) elektrisch gereden kan worden. De benzinemotor kan dus langer uitgeschakeld blijven.

Volledig scherm Toyota Yaris © Toyota

Aan dit alles hangt wel een pittig prijskaartje. De Yaris is er weliswaar al vanaf € 17.895, maar zijn voorganger kostte vanaf 14.495 euro en daardoor is de nieuwe toch bijna 25 procent duurder. De hybride variant is leverbaar vanaf 21.195 euro en ook dat is een forse meerprijs ten opzichte van de 18.495 van het huidige model. Het leidt er wellicht toe dat een aantal trouwe Yaris-kopers elders gaat shoppen. Een ander nadeel is dat de auto niet leverbaar is als compleet elektrische variant en voorlopig is zo'n versie ook niet in zicht. Toyota zegt weliswaar dat de klant er niet om vraagt, maar de goede verkoopcijfers van een volledig elektrisch model als de Peugeot e-208 wijzen anders uit.

261 pk race-Yaris

Met de komst van de nieuwe generatie wordt de Yaris voor het eerst ook leverbaar als high-performance GR Yaris, het tweede sportmodel van Toyota’s racedivisie. De driedeurs GR Yaris is een ultieme ‘hot hatch’ met 261 pk en permanente vierwielaandrijving, geïnspireerd op de rallysuccessen van Toyota in het World Rally Championship. Volgend jaar krijgt de nieuwe Yaris wederom nieuw gezelschap, maar dan van de Yaris Cross: een compacte vijfdeurs SUV met een eigen design, die ook als Hybrid op de markt komt. De nieuwe Toyota Yaris is vanaf heden te bestellen en staat volgende maand in de Nederlandse showroom.