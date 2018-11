Nieuwe vrachtwagenfabrikant lanceert waterstof-truck voor Europa

De Tre is de derde telg in de Nikola-lijn en lijkt nog het meeste op een normale Europese truck. Waar de One futuristisch aandoet en ook de Two meer weg heeft van een Amerikaanse vrachtwagen, heeft de Tre een platte vorm en lijkt hij op de grotere modellen van fabrikanten als Scania, Mercedes of DAF. Hoeveel geld potentiële klanten moeten neerleggen voor de waterstoftrucks, is nog niet bekend.