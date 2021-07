Nieuwe zonneauto TU Delft is klaar voor race in Marokko

Opnieuw tegenval­ler voor VDL Nedcar: de Lightyear zonnecelau­to wordt níet in Nederland gebouwd

19 juli De veelbelovende zonnecelauto van het Nederlandse merk Lightyear – de One – wordt straks in Finland geproduceerd. Dat nieuws betekent alweer een tegenvaller voor VDL Nedcar, eigenaar van de enige grote autofabriek van ons land in het Limburgse Born. Lightyear kiest ‘op basis van ervaring’ voor de Finse autoproducent Valmet Automotive.