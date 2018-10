Nieuwste Bugatti kost vijf miljoen euro en is nu al uitverkocht

1.500 pk

De nieuwe Bugatti is afgeleid van de Chiron, voorzien van een 8,0-liter W16-motor met vier turbo’s. Hij is goed voor een vermogen van 1.500 pk en een koppel (trekkracht) van 1.600 Nm. Toch is de brute motorkracht niet het belangrijkste, stelt Bugatti. ''Happiness is not around the corner, it is in the corner. The Divo is made for corners'', zegt CEO Stephan Winkelmann over zijn nieuwe aanwinst. Oftewel, de Bugatti Divo zal een meer wendbare versie zijn van de Chiron. Dat is mogelijk gemaakt door het gewicht verder te beperken en een specifiek aerodynamisch pakket te ontwikkelen.