Nissan vertrouwt gevolgen brexit niet en gaat de X-Trail in Japan bouwen

De Japanse autofabrikant Nissan heeft besloten de productie van het model X-Trail niet in het Engelse Sunderland, maar in Japan uit te voeren.

Dat is een forse tegenvaller voor de ongeveer 7000 medewerkers van de autofabriek en de aanhangers van de brexit die lobbyden voor de bouw van het model in de Noord-Engelse stad.

Nissan maakte het besluit zondag officieel bekend. Of dat besluit te maken heeft met de aanhoudende onzekerheid over de brexit is onduidelijk.

De Britse regering gaf Nissan de verzekering dat de vestiging in Sunderland ook na de brexit een concurrerend en toekomstbestendig bedrijf zou worden. Nissan sprak in 2016 nog de intentie uit om de nieuwe X-Trail door de Britten te laten bouwen.

,,De voortdurende onzekerheid over de toekomstige relatie van het Verenigd Koninkrijk met de Europese Unie maakt het voor bedrijven niet eenvoudig om de toekomst te plannen’’, meldde de Japanse autofabrikant gisteren. De fabriek in Sunderland is de grootste van het Verenigd Koninkrijk. per dag rollen er 2000 auto's van de band.

De Britse autoindustrie verkeert in zwaar weer. De productie daalde vorig jaar met ruim 9 procent. Nissan zegt Sunderland wel de Juke en Qashqai blijft bouwen en dat er geen banen verloren gaan. De hoop dat de bouw van de X-Trail honderden nieuwe banen op zou leveren is echter vervlogen.