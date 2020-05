Nissan: Wij verdwijnen helemaal niet uit Europa

Gisteren meldde persbureau Reuters dat Nissan zich meer zou willen richten op de VS, China en Japan. In Europa zou het Japanse merk eigenlijk alleen verder willen met de Qashqai en de Juke. Elektrische auto’s zouden worden overgelaten aan partner Renault en partner Mitsubishi zou naar verluidt de plug-in hybrides toebedeeld krijgen.

De geruchten over een vertrek van Nissan uit Europa komen niet uit de lucht vallen, want het merk was de laatste jaren niet echt succesvol in deze regionen. Europa was de slechtst presterende regio wereldwijd. Nissan ontkent echter een exitstrategie. Het merk introduceerde onlangs de nieuwe Juke en merkte die auto aan als eerste stap in de vernieuwing van het gamma.