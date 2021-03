Nooit meer aquaplaning: dit systeem splijt plassen zoals Mozes de Rode Zee

Hoeveel dodelijke ongevallen jaarlijks worden veroorzaakt door aquaplaning is niet bekend. Dat komt vooral doordat veel van dit soort ongevallen in politierapporten wordt afgedaan met de zin: ‘Het slachtoffer heeft door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloren.’

Feit is in ieder geval dat aquaplaning levensgevaarlijk is. Een ieder die ooit voelde hoe de banden van zijn auto begonnen te slippen op nat wegdek, weet wat voor een onveilig gevoel dat geeft. Het verschijnsel ontstaat wanneer de banden gaan ‘drijven’ op het water dat op de weg ligt. Dat kan komen door een te hoge snelheid of door banden met weinig profiel.

Sproeier

Omdat het bij extreem weer al bij zo'n 80 kilometer per uur kan plaatsvinden - ook met nieuwe banden - willen fabrikanten graag een oplossing voor aquaplaning. Want aan ABS en ESP heb je niets als je banden geen grip meer hebben. Die oplossing heet ‘Easyrain’. Hierbij wordt voor elk van de voorwielen een sproeier geplaatst, die met een gerichte waterstraal de oppervlaktespanning van een plas doorbreekt en zo aquaplaning kan voorkomen.

De vraag die overblijft is hoe het mondstuk moet weten wanneer het precies in actie moet komen. En hier komt 5G om de hoek kijken, want die technologie reageert binnen een milliseconde, daar waar 4G tot 98 milliseconde nodig heeft. Bij het besturingssysteem komt informatie samen van het voertuig, van de sensoren zelf, de banden en de weg.

5G-verbinding

Door de 5G-verbinding kan het systeem uiterst compact blijven en in elk type voertuig worden geïnstalleerd. De sproeiers bevinden zich in de voorbumper en maken gebruik van de watertoevoer van het ruitenwissersysteem. Op dit moment wordt getest met een Audi A6. Audi, Fiat-Chrysler, Renault en McLaren hebben al interesse getoond.

