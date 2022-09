Noorse motorrijder die met 292 km/u door tunnel scheurt moet 1,5 jaar de cel in

56 snelheidsovertredingen

De autoriteiten richtten zich alleen op de meest extreme opnames en beschuldigden de man van 56 ernstige snelheidsovertredingen. In de rechtbank werd hij veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, samen met een ‘levenslang’ verbod op het bezit van een rijbewijs. Dergelijke verboden in Noorwegen stellen de betrokken partij echter in staat om hun licentie na vijf jaar opnieuw aan te vragen.

183 km/u te snel

De meest extreme video werd opgenomen op 10 september 2021. Daarop is te zien hoe de man met 292 kilometer per uur door een tunnel scheurt. Na het testen van de motorfiets beweert de politie dat de werkelijk gereden snelheid dichter bij de 263 km/u lag, maar dat is nog altijd 183 km/u te snel. Ook vond de politie beelden waarop de man rechts inhaalt en 210 km/u rijdt waar je 60 mag.

199 pk sterke BMW S1000 RR

De verdachte beweert dat hij zijn motor aan anderen had uitgeleend en dat hij niet de persoon op de video’s is. Hij wil echter niet zeggen wie in zijn plaats verantwoordelijk zou kunnen zijn voor de overtredingen. Volgens Noorse media reed de man op een 199 pk sterke BMW S1000 RR uit 2016. In Noorwegen zijn boetes inkomensafhankelijk, maar over een boetebedrag wordt niet gerept in Noorse media. Volgens de advocaat van de verdachte gaat de motorrijder in beroep tegen de uitspraak.