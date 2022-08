Noorse verkeersbrug stort in: twee bestuurders gered

Met videoIn Noorwegen is plotseling een tien jaar oude overwegend houten verkeersbrug ingestort. Hierdoor kwam een auto in de rivier Lagen terecht en kwam een vrachtwagen in bijna verticale positie op een ingestort brugdeel te staan. De bestuurders van beide voertuigen zijn gered en maken het goed, meldt de politie.

Kort na 7.30 uur kreeg de politie een melding dat de brug was ingestort toen een vrachtwagen en een auto eroverheen reden. Een helikopter assisteerde bij de reddingsoperatie en haalde de vrachtwagenchauffeur uit zijn wagen, aldus de politie. De bestuurder van de auto wist zelf uit zijn voertuig te komen.

Er werd een grote zoekactie opgestart omdat er werd gevreesd dat er meer auto’s te water waren geraakt. Inmiddels is de politie gestopt met zoeken. ,,Er is geen informatie die erop wijst dat er mogelijk meer mensen in het water zijn”, zegt Terje Krogstad van de politie in Innlandet tegen de publieke omroep NRK.

Volledig scherm De ingestorte brug. © ANP / EPA

De bijna 150 meter lange brug verbindt de westelijke oever van de rivier en het dorp Tretten. De brug is in 2012 geopend. De oorzaak van de ineenstorting is nog niet bekend. ,,Het is volkomen catastrofaal, volkomen onwerkelijk”, vertelde de lokale burgemeester Jon Halvor Midtmageli aan de krant Dabgladet. ,,Het is ook een vrij nieuwe brug, die volledig is verwoest. Alles is naar beneden gevallen.”

De Noorse Automobielfederatie zei dat de brug in 2021 is gecontroleerd. Er ontstaat nu bezorgdheid over de veiligheid van dergelijke bruggen. ,,Wie op de weg reist, moeten erop kunnen vertrouwen dat de bruggen veilig zijn om over te rijden”, zei de woordvoerster van de organisatie, Ingunn Handagard, tegen het Noorse persbureau NTB.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: