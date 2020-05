Ochtendspits wordt weer drukker

Tijdens de coronacrisis was de ochtendspits op het dieptepunt gehalveerd. Veel mensen werkten thuis en daarom was er minder woon-werkverkeer. De afgelopen weken werd het weer drukker. Dinsdag reed tijdens de ochtendspits nog ongeveer 30 procent minder verkeer op de snelweg vergeleken met dinsdag 3 maart, toen van een ‘intelligente lockdown’ nog geen sprake was.

Lees ook Ministerie laat onderzoeken of plastic schermen in auto's een wapen kunnen zijn tegen het coronavirus Lees meer

In de weken hiervoor was het herstel vooral midden op de dag zichtbaar. Nu volgt dus ook het spitsverkeer. Op provinciale en landelijke wegen is het in de vroege ochtend en midden op de dag weer bijna even druk als voorheen.

Het is in elke provincie te merken dat het drukker wordt op de snelwegen. Maar tussen provincies zijn er nog wel duidelijke verschillen. In Overijssel rijdt bijvoorbeeld nog maar 9 procent minder verkeer dan gebruikelijk, terwijl het in Utrecht nog 30 procent rustiger is. Ook in de andere noordelijke provincies, Zeeland en Zuid-Holland is het weer bijna zo druk als voor de coronacrisis.