Omstreden Tesla Cybertruck: al 150.000 bestellingen binnen

De roestvrijstalen, bizar vormgegeven Cybertruck is afgelopen week bejubeld en verguisd. In een stortvloed aan reacties op sociale media liepen de gemoederen hoog op en beleggers hadden er weinig vertrouwen in: Tesla leverde ruim 6 procent aan beurswaarde in.

De Cybertruck is gebaseerd op de Lotus S1 Esprit die werd gebruikt in de James Bond-film The Spy Who Loved Me uit 1977. Deze auto transformeerde na een achtervolging tot onderzeeër. De reden dat de Cybertruck er zo bizar uitziet, is dat de auto een soort van exo-skelet heeft, in plaats van een koetswerk op een ladderchassis. De onverwoestbare roestvrij stalen buitenzijde is net als bij insecten onderdeel van het skelet. Onder de huid huizen de accu’s die de auto een actieradius tot meer dan 800 kilometer geven. Ook kan de sterkste versie binnen drie seconden accelereren van 0-100 km/u en maximaal 6350 kilo trekken. En dat alles voor een vanaf-prijs van 39.900 dollar.