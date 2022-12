Onbekend Kroatisch automerk aast op rijke Nederlandse autokoper

Pon Luxury & Performance Cars voegt het Kroatische automerk Rimac aan de portfolio toe. De 1914 pk sterke Rimac Nevera is daarmee officieel leverbaar in Nederland.

De stap van Pon komt niet als een complete verrassing, want in november 2021 werd het onder Volkswagen herboren Bugatti, ook een ‘Pon-merk’. En dat terwijl Bugatti juist niet langer eigendom is van de Volkswagen Group.

Porsche is mede-eigenaar

De nieuwe eigenaar van Bugatti is namelijk Mate Rimac, is een relatief onbekende fabrikant van elektrische supersportwagens uit Zagreb. Hij nam het bedrijf over, samen met Porsche. Mate Rimac is de baas over het nieuwe bedrijf en krijgt 55 procent van de aandelen in handen. De overige 45 procent gaan naar Porsche.

Het Duitse sportwagenmerk heeft nog meer belangen in Rimac, aangezien het veel vertrouwen heeft in de visie en producten van deze ‘Elon Musk van de Balkan’. En dus is Porsche ook al voor 24 procent eigenaar van Rimac zelf. Er zijn meer aandeelhouders, maar ook hier is Mate Rimac hoofdaandeelhouder.

Ook Bugatti

De Bugatti Chiron en de volledig elektrische Rimac Nevera zijn de eerste producten die het nieuwe bedrijf gaat maken. De Nevera wordt gemaakt in Kroatië, alle Bugatti-modellen blijven geproduceerd worden in de fabriek van het merk in Molsheim, Frankrijk.

Naast Porsche, Lamborghini, Bentley en Bugatti heeft Pon Luxury & Performance Cars nu dus ook deze Rimac Nevera aan het aanbod toegevoegd. Die 1914 pk en 2340 Nm sterke hypercar heeft een top van 350 tot – kortstondig- 410 km/h en sprint in 1,97 seconden van 0 naar 100. Daarmee is het officieel de snelste elektrische auto ter wereld. Wie het rustig aandoet, moet 490 kilometer ver kunnen komen.

