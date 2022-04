Ongelukje gehad? De politie komt hier voorlopig niet meer voor opdraven

Wie last heeft van parkeeroverlast of betrokken is geraakt bij een lichte aanrijding, hoeft even niet meer op hulp van de politie te rekenen. De vier grote politiebonden roepen agenten op om vanaf morgen niet meer op dit soort meldingen te reageren.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) vreest dat notoire verkeersovertreders de staking van de politie zullen zien als ‘motivatie om fout verkeersgedrag tentoon te spreiden’. ,,In die zin moet de politie altijd waakzaam zijn en voldoen aan de overheidstaak”, aldus woordvoerder Rob Stomphorst. Vooralsnog voorziet VVN echter geen grote problemen. ,,Gelukkig pakken de meeste verkeersdeelnemers hun verantwoordelijkheid door steeds het goede te doen.”

Voor de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG) is de zoveelste protestactie van de politie het signaal dat het ministerie en de bonden ‘er snel samen uit moeten komen’. ,,Wij zien natuurlijk hoe hard er bij de politie wordt gewerkt”, vertelt woordvoerder Angela de Jong. ,,Woensdag zal het werk deels terecht komen bij onze boa’s.” Richard Gerrits van vakbond BOA ACP laat weten daar absoluut niet blij mee te zijn. ,,Dit is een zeer ongewenste situatie en we hopen dat de politiek ook gaat beseffen dat óók de politie een goede cao verdient, zoals dat bijvoorbeeld bij de zorg is gebeurd.”

Weinig indruk op kabinet

In Den Haag lijken de protesterende agenten vooralsnog weinig indruk te maken. Er ligt nog geen concreet voorstel op tafel en vanuit de hoek van justitieminister Yesilgöz is het al maanden stil. ‘De nieuwe regeringsploeg weigert haar verantwoordelijkheid op dat punt te nemen en snel mee te werken aan een nieuwe cao die de huidige situatie wat kan verlichten’, stellen de bonden. ‘De politiebonden zullen deze verwaarlozing van de belangen van de politiemensen beantwoorden met acties die de Haagse gezagsdragers in hun financiële en politieke belangen raken.’

Dat gebeurt volgens de bonden zoveel mogelijk op publieksvriendelijke wijze, maar gezien ‘de aard van het politiewerk is dat niet lang vol te houden’. ‘Politiemensen vragen de burgers om begrip voor dit dilemma en om steun voor hun acties. Het kabinet is aan zet en zal moeten tonen dat het een fatsoenlijke cao voor de politie wil afsluiten.’

Overigens benadrukken de bonden dat meldingen van parkeeroverlast of aanrijdingen die voor ernstige veiligheidsrisico’s zorgen wél aangepakt worden. ‘Het in alle omstandigheden verlenen van noodhulp is voor politiemensen immers een professionele en morele verplichting’, schrijven de bonden in een gezamenlijke verklaring.

Dilan Yesilgoz

Het ministerie van Veiligheid en Justitie reageert in beginsel nooit op een specifieke cao-actie. Minister Dilan Yesilgoz stelde eerder dat agenten een ‘goede cao verdienen’. ,,Het is het goed recht van de bonden om acties te organiseren. Tegelijk ben ik blij dat we met elkaar in gesprek blijven om te spreken over goede arbeidsvoorwaarden voor politiemensen.”

