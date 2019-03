‘Onzichtbare motorkap’ en diep door het water: zo rijdt de nieuwe Ranger Evoque

Wie een witte Range Rover Evoque ziet rijden, kan bijna niet anders dan concluderen dat dit model thuishoort bij een moderne, onder architectuur gebouwde villa. De ‘cleane’ oppervlakken, strakke lijnen en mooie accenten maken 'm tot een stijlvolle verschijning en bezorgden zijn voorganger al een groot aantal designonderscheidingen. De nieuwe generatie lijkt veel op zijn voorganger, maar oogt nog abstracter en stijlvoller.

Desondanks rijden we tijdens deze eerste kennismaking net zo makkelijk door een rivier, terwijl de modderspatten tot aan het dak reiken. Het is zelfs nog extremer, want we doorwaden de rivier niet alleen, maar rijden zelfs een heel stuk met de stroom mee. De reden? De Evoque kan nu door 60 centimeter diep water rijden, een winst van 10 centimeter en de optionele Wade Sensing meet ultrasonisch heel accuraat de diepte van de rivier. Het werkt, zo blijkt.

In het interieur zitten we hoog en droog, terwijl de elektronica van de Automatic Terrain Respons zelf bepaalt wat goed is voor de auto. Sowieso blijkt dat de Evoque voor een auto die opnieuw zwaarder is geworden, over een prima wegligging beschikt. Ook op het asfalt. Je moet niet gaan racen met deze Range Rover, maar met name de benzinevariant is goed te plaatsen in de bochten en stuurt uitstekend - ondanks zijn relatief hoge gewicht van 1.787 kilogram.

Volledig scherm De Range Rover Evoque gaat ook te water, als je dat wil © Range Rover

Succesnummer

De Evoque is hét succesnummer van Range Rover. Van de eerste editie werden sinds de introductie in 2011 ruim 800.000 exemplaren verkocht. Het knappe is dat die generatie na acht jaar nog steeds niet verouderd oogt en dat deze ‘MK1' tot aan het eind van zijn verkoopcarrière een breed publiek wist aan te spreken. Opmerkelijk omdat ook de concurrentie steeds beter werd en modellen lanceerde als de Mercedes-Benz GLA en GLC, de Volvo XC40 en XC60 en de BMW X1, X3 en X4.

Desondanks werd het tijd voor een opvolger en Jaguar koos voor evolutie in plaats van revolutie. Wat bleef was onder meer de goede handelbaarheid in het terrein. Dat blijkt wanneer we na een geasfalteerde bergweg-sessie van pak 'm beet 350 bochten opnieuw van de gebaande paden worden gestuurd. Nu echter is het terrein zo ruig dat op een aantal plekken instructeurs van Land Rover ons met handgebaren de juiste richting opsturen. Maar we hebben ook zelf extra ‘ogen’ aan boord. En wel in de vorm van camera's, die beelden naar het centrale beeldscherm doorsturen van wat er onder de voorwielen gebeurt. Hierdoor lijkt het alsof je door de motorkap heen kunt kijken. Ook handig als je zeker wilt weten dat je niets raakt in een krappe parkeergarage.

Al even innovatief is de camera op het dak die beelden doorstuurt naar de binnenspiegel, zodat je precies weet wat er achter je gebeurt. Enig nadeel: muitende kinderen op de achterbank ziet ‘ie niet. Maar gelukkig kan met een druk op de knop ook gekozen worden voor de ouderwetse variant om in de juiste kinderknietjes te knijpen.

Behelpen

Het interieur is nog opgeruimder dan voorheen. Geheel in lijn met de modieuze buitenkant, die een paar stijlkenmerken kreeg van zijn grotere broer: de Velar. Achter het stuur zit je prima, maar op de achterbank blijft het behelpen - ook al groeide de beenruimte hier wel ten opzichte van het vorige model. De bagageruimte volstaat zolang je niet gaat verhuizen. Het centrale bedieningspaneel vergt enige gewenning, maar zit wel logisch in elkaar. Voor degenen met een groen hart bestaat de mogelijkheid om te kiezen voor stoelen die zijn bekleed met wol of gerecycled plastic.

Qua motoren is er bij de diesels keuze uit een 150, 180 en 240 pk sterke 2.0 dieselmotor. Op benzinegebied zijn er drie vermogensvarianten van een even grote motor: 200, 250 of 300 pk. Direct vanaf de verkoopstart zijn alle uitvoeringen, op de 150 pk sterke basis dieselversie na, voorzien van milde hybride techniek met een 48 Volt boordnet, waarvan de accu in de wagenbodem zit en waarin de teruggewonnen remenergie wordt opgeslagen. Na de zomer wordt de Range Rover Evoque bovendien leverbaar als stekker-hybride. Deze plug-in hybride heeft een 1,5 liter driecilinder turbobenzinemotor als basis.

Nadeel

Hét grote nadeel van de nieuwe Evoque is zijn prijs. Het vorige model was leverbaar vanaf 42.900 euro, maar deze generatie begint - met dank aan de luxe-belasting bpm - bij 63.450 euro voor de D150 AWD diesel. Ter indicatie: in België begint de prijslijst van het nieuwe model bij 38.600 euro. Hierdoor is de Evoque in Nederland vooral een auto die je koopt als je 'm echt wilt hebben en gelukkig voor Land Rover maakt het totaalplaatje zeer hebberig. De nieuw Evoque staat volgende maand in de showrooms. De driedeurs variant en de cabriolet keren niet terug in het gamma. En ook de liefhebbers van handgeschakelde versnellingsbakken grijpen mis bij deze Range Rover.

Volledig scherm De binnenspiegel van de Range Rover Evoque: een beeldscherm met camera © Range Rover

Volledig scherm De Evoque kan door de motorkap heen kijken, dankzij camera's en het centrale beeldscherm in het dashboard © Range Rover

