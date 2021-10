Ook bij compacte auto's is elektrisch rijden nu goedkoper dan op benzine

VRAAG & ANTWOORD ‘Is elektrisch rijden gunstiger als je alleen korte autoritten maakt?’

7 oktober ‘Mijn vrouw heeft een Kia Picanto om naar haar werk te rijden, maar die is binnenkort aan vervanging toe’, aldus lezer Sander van der Zijden in de wekelijkse vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Zij rijdt ongeveer 14 kilometer enkele reis en dat 3 tot 4 keer per week. Is het bij deze kleine afstanden niet goedkoper en milieuvriendelijker om een elektrische auto te kopen?’