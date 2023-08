Ook de camper als plug-inhybride: dit is de nieuwe Volkswagen California

Het heeft erg lang geduurd voordat elektrische aandrijving kampeerauto’s bereikte. Vrijwel alle nieuwe campers hebben nog steeds dieselmotoren. Maar Volkswagen, ’s werelds grootste fabrikant van campers, gooit het roer om. Volgend jaar april is de nieuwe Volkswagen California in Nederland te koop als plug-in hybride.

De combinatie van benzinemotor en elektromotor bezorgt hem de souplesse en het stille karakter van een personenauto. Bovendien behoudt de camper als hybride een flinke reikwijdte, wat bij een volledig elektrische versie vrijwel onmogelijk zou zijn.

Volkswagen wil nog niet bekendmaken wat de technische specificaties zijn, maar een gewone VW Multivan, waarop de camper is gebaseerd, komt elektrisch 49 kilometer ver. Samen met de benzinemotor moeten vele honderden kilometers mogelijk zijn. De fabrikant meldde bij de onthulling dan ook dat je met deze camper welkom zal zijn in alle milieuzones, zelfs als daar geen uitlaatgas meer wordt geaccepteerd. En voegde eraan toe dat zo'n stille elektromotor voor andere kampeerders wel zo prettig is als je ’s avonds laat of ’s ochtends vroeg over de camping rijdt.

Volledig elektrische aandrijving is voor campers nog niet serieus te nemen. Je komt dan lang niet zo ver als met een verbrandingsmotor en het maakt ze duurder en zwaarder. De bestuurder heeft vooral door het hoge gewicht al gauw een groot rijbewijs nodig, terwijl de meeste campers nog altijd met een gewoon B(E)-rijbewijs bestuurd mogen worden.

Volledig scherm Voor de bestuurder is het alsof hij in een gewone VW Multivan rijdt. © VW

Twee schuifdeuren

De nieuwe California zet een 35-jarige traditie voort bij Volkswagen. Er zijn de afgelopen jaren 260.000 exemplaren van verkocht. Dit is een eigenzinnige kampeerauto, waardoor hij in Nederland eigenlijk nooit een groot succes is geworden. In tegenstelling tot veel andere moderne kampeerauto’s is de California in de basis nog steeds een personenbusje met extra veel luxe en comfort: de Multivan.

Dat brengt twee schuifdeuren met zich mee: handig om het interieur te bereiken, maar deze maken een camper ook zwaarder. Terwijl gewicht toch al een uitdaging is bij campers vanwege de rijbewijsvereisten én het maximaal toegestane gewicht voor de auto inclusief inzittenden en hun bagage.

Doordat het interieur niet ingrijpend is aangepast als woonruimte mist de California ook bepaalde eigenschappen die de meeste moderne campers wél hebben. Denk aan een badkamer met vast toilet en douche, een hangkast voor de kleding, een volwaardig keukenblok of een vast bed.

Wel is in de California is met tal van, soms verrassende oplossingen geprobeerd om de verwende kampeerder nog enigszins tegemoet te komen. De auto is relatief laag, waardoor je met deze camper wél een parkeergarage in kan. Maar eenmaal op de plek van bestemming helpt een hefdak hem aan een stahoogte van 2 meter.

Volledig scherm Voordat je in de Cailfornia kan slapen, moet je eerst zelf een bed bouwen. © VW

Fietsen of een surfplank kunnen gemakkelijk mee

Achter de in hoogte verstelbare voorstoelen – die 180 graden draaibaar zijn – bevindt zich een passagierscompartiment, wat de California tot een gewone personenauto maakt voor dagelijks gebruik. De individuele, lichtgewicht zitplaatsen zijn uitneembaar, waardoor je fietsen of een surfplank kan meenemen.

Bij gebruik als camper kunnen de zitplaatsen worden omgebouwd tot zithoek om gezamenlijk te eten of een spelletje te spelen. De keuken – inclusief spoelbak, inductie-kookplaat en koelkastje – is nu ook van buitenaf bereikbaar. Achter de voorstoelen kan een los toilet (type droog/compost dus zonder water of chemicaliën) worden geplaatst. Een waterslang met douchekop maakt het mogelijk om naast de camper te douchen.

Volledig scherm Handige oplossingen maken het mogelijk de keuken ook buiten de auto te gebruiken. © VW

Waarschijnlijk maar weinig kopers in Nederland

De prijs van de nieuwe VW California is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk richting de 100.000 euro gaan. Daardoor zal ook deze generatie in Nederland waarschijnlijk slechts een beperkt aantal kopers trekken.

Een conceptmodel van de nieuwe California is komende dagen te bezichtigen op de Caravan Salon Düsseldorf, de grootste kampeerbeurs van Europa. De fans van Volkswagen en dan met name de liefhebbers van de nieuwe volledig elektrische bus van VW, de ID.Buzz, hadden gehoopt dat in Düsseldorf ook deze opvallende, kleurrijke en innovatieve nieuwkomer als kampeerauto zou worden gepresenteerd. Volkswagen had eerder ook aangekondigd dat er een camper van gemaakt zou worden, maar is inmiddels tot het besef gekomen dat dat geen zin heeft.

Een kampeerversie zou de ID.Buzz veel te zwaar maken, waardoor je een vrachtwagenrijbewijs nodig hebt om erin te kunnen rijden en je niet heel ver zou komen op volgeladen accu's. Zo veel praktische nadelen maken een ID.Buzz camper zo goed als onverkoopbaar, luidt de eindconclusie van Volkswagen.

Volledig scherm De nieuwe Volkswagen California staat op de kampeerbeurs in Düsseldorf nog als conceptmodel. © VW

