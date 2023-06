Ook de nieuwe Toyota C-HR moet een ‘icoon’ worden (maar niet elektrisch)

Na zo’n 750.000 exemplaren kijkt Toyota tevreden terug op de resultaten die de C-HR de afgelopen zes jaar heeft geboekt. Nu is er een nieuwe versie van deze crossover, die voor Europa voortaan in Turkije wordt gebouwd. Ook als plug-in hybride, maar niet elektrisch.

,,De nieuwe Toyota C-HR is niet geschikt voor gezinnen’’, zegt Toshio Kanei, vicepresident van Toyota Motor Europe. ,,Wil je ruimte, dan kun je beter een Corolla Cross kopen.’’

Een verrassende uitspraak, aangezien de ‘Coupé High Rider’ (C-HR) met wat inschikkelijkheid van de bestuurder en diens bijrijder verrassend riant op de achterbank blijkt te zijn. Als je kroost nog moet gaan puberen, heb je aan de C-HR een prima auto. Nu snappen we Kanei wel een beetje. Hij bedoelt te zeggen dat de C-HR is toegespitst op dynamiek en rijplezier. En juist dat is in de Corolla Cross ver te zoeken. Ook al zijn beide auto’s gebaseerd op hetzelfde platform, qua rijbeleving en karakter verschillen ze als dag en nacht van elkaar.

Dicht bij het origineel

Tijdens de onthulling van de nieuwe C-HR in Hamburg zijn de woordvoerders van Toyota vol lof over de oude C-HR, die zes jaar geleden verscheen. ,,De auto is uitgegroeid tot ons icoon’’, vertelt Kanei de toegestroomde media. ,,Een auto waarin design en rijplezier voorrang hebben.’’

In totaal zijn er ruim 750.000 C-HR’s gebouwd, daarvan belandden (mede dankzij aanvankelijke fiscale voordelen) bijna 22.000 exemplaren in Nederland. Dat Toyota nu met een vervolg komt op dit succesverhaal, is dan ook niet zo vreemd.

Volledig scherm De vernieuwde neus van de Toyota C-HR. © Toyota

Daarvoor zijn de ontwerpers dicht bij het origineel gebleven. Waarschijnlijk is de neuspartij volgens Toyota’s nieuwe vormtaal wel de grootste verandering. Maar ook het expressieve lijnenspel rond de dikke achterste dakstijlen springt nog meer in het oog dan bij het vorige model. Dat komt mede door de combinatie van kleuren die op de showmodellen werd getoond: goudgeel of zilver met zwart. Je kunt trouwens ook kiezen voor één enkele lakkleur, of een combinatie met uitsluitend een zwart dak. Standaard staat de C-HR op 18-inch wielen, maar kies je voor de introductieversie GR Sport Premiere Edition, dan krijg je 20-inch onder de auto.

Volledig scherm De Toyota C-HR in zilver met zwart. © Toyota

Kijken we naar het interieur, dan valt op dat de Toyota-ontwerpers níet hebben gekozen voor dezelfde dashboardindeling als bij de nieuwe Prius en de elektrische bZ4x, met het digitale instrumentarium boven het stuur. In de nieuwe C-HR vind je alle informatie als vanouds achter het stuurwiel. ,,We hebben gekozen voor een oplossing die de rijbeleving zo min mogelijk beïnvloedt’’, zegt Kanei, ,,zodat de bestuurder op gevoel alle informatie en schakelaars kan vinden waar je die kunt verwachten, en op die manier alle aandacht op de weg kan houden. Bij de Prius en bZ4x verwachten de kopers dat hightech meer op de voorgrond treedt.’’

Volledig scherm Ook in de nieuwe Toyota C-HR vind je alle informatie als vanouds achter het stuurwiel. © Toyota

We krijgen steeds meer de indruk dat de C-HR het avontuurlijke, expressieve broertje is van sportieve Toyota’s als de GR86 en GR Supra. Want ook bij de wielophanging en besturing is alles in het werk gesteld om de rijbeleving naar een hoger plan te tillen. ,,Toch was het integreren van plug-inhybridetechniek voor ons een veel grotere uitdaging dan het verfijnen van de rijeigenschappen’’, zegt Kanei.

Naast de twee hybrideversies komt de C-HR nu namelijk ook als stekkerhybride. En een volledig elektrische versie? ,,Vooralsnog concentreren wij ons volledig op de hybride en plug-inhybride versie’’, aldus Kanei met een brede glimlach.

Volledig scherm De Toyota C-HR is er als hybride en nu ook als plug-inhybride. © Toyota

Voor de techniek van de plug-inhybride kon Toyota winkelen in eigen huis: de C-HR PHEV deelt zijn verbrandingsmotor, elektromotoren, transmissie, batterij en regeleenheid met de nieuwe Prius. De 13,8 kWh-accu ligt onder de zitting van de achterbank, het systeemvermogen van de aandrijflijn bedraagt 223 pk. Daarmee snelt de C-HR PHEV in 7,4 seconden naar 100 km/u. Toyota geeft een WLTP-verbruik op van 1 op 111,1.

Beide hybrideversies (zonder oplaadbare accu) van de C-HR hebben dezelfde techniek als de Corolla en Corolla Cross: als 1.8 met 140 pk en als 2.0 High Power met een vermogen van 198 pk. Ook met motoren rijd je in de praktijk al gauw de helft van de tijd volledig elektrisch. Het gemiddelde benzineverbruik van beide versies schommelt tussen de 1 op 20,8 en 1 op 18,8. De nieuwe Toyota C-HR staat aan het einde van dit jaar bij de dealers.

Volledig scherm De nieuwe Toyota C-HR in zilver met zwart en goudgeel. © Toyota