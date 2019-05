Ook dit grote Duitse automerk zet nu maximaal in op waterstof

Uitstootvrije auto’s ‘Als we wachten, gaan we het niet halen’

4 mei Wethouder Sharon Dijksma van Verkeer in Amsterdam kreeg half Nederland over zich heen na de aankondiging dat vanaf 2030 alleen nog uitstootvrije auto’s welkom zijn in Amsterdam. Iedereen blijft welkom, verzekert ze. ,,We gaan dit niet in splendid isolation doen, maar als je wacht tot 2025, gaan we het niet halen.’’