‘Ook mijn VW viel in snelheid terug’

Een eigenaar van een VW Jetta beschreef laatst op deze site hoe zijn auto soms in snelheid terugvalt. Ik had hetzelfde probleem met mijn zes jaar oude VW Fox. De lokale garagist heeft het opgelost door een onderdeeltje te vervangen dat het gelijktijdig indrukken van het rem- en gaspedaal voorkomt. Het duurde wel even voordat ze het vonden; uiteindelijk zagen ze dat een lampje bleef branden.

—G.J. Kaper

Dank voor uw reactie. Veel lezers hebben gereageerd op dit probleem. ,,Is er al gekeken naar de gaspedaalsensor? Ik heb hetzelfde gehad met mijn vorige Ford Focus’’, meldt C. Wouters. ,,Dit verhaal is een kopie van de problemen die de Golf van een vroegere baas van mij had’’, schrijft Eric Manning. ,,De oorzaak: een goedkeuringssticker die los in de benzinetank zweefde.’’

Een greep uit de overige reacties:

‘Ik heb ook zo’n probleem gehad met een VW Bora. Wel iets ouder, ongeveer 15 jaar oud. Volgens mij kwam het door de cruise-control. Ik ben er nooit mee naar de garage geweest en heb het dus nooit laten repareren. Ik heb de cruise-controle daarna nooit meer gebruikt en ook nooit meer dit probleem gehad.’

- J. Oreel.

‘Wij hebben laatst ook zo iets gehad. Dat was volgens de Wegenwacht terug te voeren op een verschillende bandenmaat voor en achter (foutje van het bandenbedrijf). Na montage van de correcte voorbanden was het euvel verholpen.’

- Sander van Leeuwen

‘Ik herken hier het probleem met mijn Jetta, van jaren terug. Als ik op de snelweg reed overkwam het mij ook dat de auto van 120 km/u terugviel naar 50 km/u. Na vele malen terug geweest te zijn in de garage, ontdekte ik daar dat de motorkap openstond. Ik kreeg een ingeving toen ik het luchtfilter zag zitten en zei tegen de monteur: ‘Zit daar misschien het probleem?’ Vervolgens bleek dat het ventieltje er verkeerd in gemonteerd zat. In plaats van dat hij koelde, verhitte hij het luchtfilter. Nadat dit veranderd was, bleek het probleem opgelost.’

- Lenie Uilenberg

‘Ik had hetzelfde probleem met mijn camper, een VW LT35. Niemand kon het vinden. Ik verving de luchtmassameter en daarmee bleek het probleem opgelost. Wie weet, helpt het ook hier. Het bleek een storing in de sensor te zijn, die af en toe optrad. Na vervanging geen problemen meer.’

- Bobby Burton

‘Wij hebben dit met onze Volvo 440 meegemaakt . Na heel veel onderzoeken kwam men er achter dat er water in de benzinetank was gekomen. Misschien gebeurt dit ook bij deze hybride auto wanneer hij op benzine rijdt.’

- E. de Jong

‘Dit probleem doet mij denken aan een door mij gekochte Mercedes 200 (benzine). Ruim 15 jaar geleden, met 90.000 km op de teller. Hij had dezelfde problemen, na snelheid verminderen kon ik niet harder meer dan 20 km per uur. Dit gebeurde een of twee keer in de maand. Het verdween als ik de motor uitzette en na vijf minuten opnieuw startte. Na veel heen en weer gepraat, heb ik met de garage afgesproken dat bij het optreden van dit probleem, de auto veilig zou worden geparkeerd met draaiende motor en ik de garage zou bellen. De wagen is opgehaald en de katalysator is toen - nog onder garantie – vernieuwd. Ik heb nooit meer problemen gehad en de auto uiteindelijk met 275.000 km op de teller ingeruild.’

- Harrie van Acquoij

‘Onze zwager heeft hetzelfde probleem gehad met zijn vrij nieuwe auto (het merk weet ik even niet meer). Ook daar was niets te vinden, tot ze bij de garage besloten de auto net zo lang te laten gebruiken door het personeel tot het zich opnieuw zou voordoen. Zo hebben ze het uiteindelijk gevonden. Er bleek zich toch in een klein kabeltje een probleem voor te doen. Het kabeltje is vervangen en het probleem was voorbij. Dit was blijkbaar met het doormeten niet te vinden. Ik wens de meneer van deze VW Jetta succes toe.’

- Mevr. M.J. van Elst