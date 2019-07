Ook Toyota komt met elektrische busjes

Na onder meer Mercedes-Benz, Fiat en Volkswagen komt nu ook Toyota met elektrische bestelwagens. In 2020 verschijnt een batterijversie van de middelgrote Proace, in 2021 volgt een elektrische variant van de compactere Proace City. De elektrische bestelauto’s maken deel uit van een nieuw merk dat Toyota lanceert onder de naam Toyota Professional.

Volledig scherm De elektrische Proace City volgt in 2021 © Toyota

Opvallend genoeg presenteert Toyota zijn elektrische plannen eerder dan de merken waarmee de Japanners de Proace en Proace City mee ontwikkelen. Het merk werkt op bedrijfswagengebied immers samen met het PSA-concern, het moederbedrijf van onder meer Opel, Citroën en Peugeot. Zo is de Proace technisch gelijk aan de Opel Vivaro, Citroën Jumpy en de Peugeot Expert, terwijl de Proace City vergelijkbaar is met de Opel Combo, Citroën Berlingo en de Peugeot Partner.

Dat Toyota nu haar elektrische bestellers aankondigt is geen toeval: het nieuws valt samen met de lancering van het nieuwe bedrijfswagenmerk ‘Toyota Professional’. De elektrische Proace en Proace City (die beiden in verschillende lengtes op de markt komen) zijn samen met PSA ontwikkeld, dus het is een kwestie van tijd voordat er ook elektrische bestelwagens van de andere automerken worden aangekondigd.

Volledig scherm De Proace City is verkrijgbaar in twee lengtes © Toyota

Weinig details

Op dit moment laat Toyota nog weinig technische details los over de auto’s. Zo weten we nog niet hoe groot de accupakketten van de Proace en de Proace City zijn en blijft het ook nog gissen naar de afstanden die zij op een volle lading kunnen halen. Waar concurrent Mercedes de elektrische e-Vito al leverbaar heeft, duurt het nog tot 2020 voordat we de eerste elektrische Toyota-bus op de weg zullen zien.

Volledig scherm Technisch is de Proace gelijk aan onder meer deze Opel Vivaro © Opel

Trend

Desondanks springt Toyota met de komst van de elektrische bedrijfswagens in op een trend. Batterijbusjes worden steeds populairder, omdat ze geen schadelijke stoffen uitstoten en met name in stadscentra een welkome vervanging vormen voor bedrijfswagens op diesel. Omdat we met zijn allen steeds meer pakketjes bestellen (in 2018 groeide het aantal online bestellingen met tien procent) zullen er in de toekomst meer busjes nodig zijn en daar wil Toyota graag een graantje van meepikken.

Opmerkelijk genoeg had het merk in 2016 nog alleen de Hilux pick-up en Land Cruiser terreinwagen beschikbaar als bedrijfswagen. Met de komst van de reeds leverbare Proace en Proace City (waarvan de ‘gewone’ varianten in oktober van dit jaar leverbaar worden) is de line-up een stuk breder. Volgens Toyota is het merk daardoor in staat om 76 procent van de markt te bedienen. Een grotere bestelwagen in de klasse van de Opel Movano, Volkswagen Crafter en Renault Master staat vooralsnog niet op de planning.

Volledig scherm Toyota blijft ook de Hilux pick-up leveren © Toyota