Ook zo snel wagenziek? Volvo werkt aan deze oplossing!

Veel mensen zullen het herkennen: wanneer je een boek leest of op je telefoon kijkt in een rijdende auto, kan het zijn dat je daar snel misselijk van wordt. Als bestuurder heb je vaak veel minder last van wagenziekte, omdat je bewust bezig bent met je reis en je zintuigen minder tegenstrijdige prikkels doorgeven aan je hersenen. Dat werkt simpel: omdat jij ziet waar je heen gaat en kunt voorspellen wanneer je bijvoorbeeld een bocht neemt of gaat remmen, weet je beter hoe je lijf zich op die verandering moet voorbereiden en dus raken je evenwichtsorganen (en dus je lichaam) minder snel van slag.

Maar hoe moet dat als we in de toekomst op pad gaan in voertuigen waar ook de persoon achter het stuur onderweg een boek kan lezen, omdat de auto zelf kan rijden? Aan dit soort autonome (ofwel zelfrijdende) voertuigen wordt hard gewerkt door diverse autofabrikanten. Zo heeft Volvo twee jaar lang gewerkte onderzoek begonnen om de oorzaken van wagenziekte tegen te gaan door middel van ‘interactief geluid’. Bij dit experiment, waarvoor het Zweedse bedrijf onder meer samenwerkt met een ontwikkelaar van computergames, krijgen inzittenden van de auto’s verschillende geluiden te horen. Wat blijkt? Wie de juiste klanken op de goede momenten hoort, heeft een veel kleinere kans om wagenziek te worden.

Volledig scherm De deelnemers aan Volvo's experiment gingen onder meer virtueel op reis in een autonome 'auto' © Volvo

Slimme geluiden

Volvo benadrukt dat het ‘vooral nog om een onderzoek gaat’, maar volgens Fredrik Hagman (bij de automaker werkzaam als Interactive Sound Designer) zijn de eerste resultaten veelbelovend. ,,We zien heel veel potentieel voor autonome auto’s in de toekomst, maar vooral voor gebruikers bestaan er nog twee uitdagingen. De eerste is de wagenziekte die optreedt als mensen niet actief met hun reis bezig zijn. Ten tweede is het belangrijk dat inzittenden meer vertrouwen krijgen in de techniek en handelingen van een zelfrijdende auto. Hebben de sensoren bijvoorbeeld die wandelaar wel gezien, en remt de auto wel op tijd? Uit ons onderzoek blijkt dat we voor beide punten een oplossing kunnen bieden door gebruik van ‘slimme geluiden’.”

Voor het onderzoek lieten de teams waar Hagman mee samenwerkte 140 verschillende testpersonen virtuele ritten maken met een VR-bril en vijf proeven afleggen op een afgesloten vliegveld in Zweden. Tijdens het reizen in een zelfrijdende auto moesten de deelnemers op een tablet kijken en aangeven welke effecten zij voelden door de geluiden die ze hoorden via de speakers in het interieur.

Hagman: ,,We lieten daarbij een grote verscheidenheid aan geluiden horen: de ene rit zijn ze bijvoorbeeld heel realistisch en natuurlijk, de volgende keer krijgen de inzittenden juist heel futuristische ‘soundtracks’ te horen – of juist klanken die louter door menselijke stemmen zijn gemaakt. Het is bekend dat het horen van een mens kalmerend kan werken, maar voor dit onderzoek hebben we bewust allerlei variaties geprobeerd. Het is nog te vroeg om te bepalen welke klanken daadwerkelijk in productie-auto’s zullen komen, maar één belangrijke conclusie is in ieder geval dat vrijwel alle testpersonen de reis comfortabeler vonden zodra er geluiden zijn toegevoegd.”

Volledig scherm Met welk geluid waarschuw je passagiers van een autonome auto voor overstekend wild? Ook dat is Volvo aan het onderzoeken © Volvo

Voorspellen

Tijdens de tests richtte het onderzoek zich enerzijds op ‘het versterken van perceptie’, vertelt Hagman. ,,Daarmee bedoelen we dat we geluiden gebruiken om aan de inzittenden te laten weten wat de auto ziet in de wereld om hen heen. Dan laten we bijvoorbeeld geluiden horen van voetstappen zodra er een wandelaar in beeld komt, of versterken we het geluid van de banden om te laten weten dat de auto harder rijdt.” Door de passagiers op tijd te informeren, maken zij zich minder zorgen of de technologie in de auto wel de juiste beslissingen maakt. ,,Dat niveau van vertrouwen is heel belangrijk om autonome auto’s een kans van slagen te geven.”

Ten tweede gebruikt Volvo geluiden om de inzittenden te laten weten welke intenties de auto heeft. ,,In hedendaagse automodellen gebruiken we geluiden nog vooral om te waarschuwen, bijvoorbeeld voor een afremmende of kruisende auto, maar we moeten weg van dat constante ‘Warning-gevoel’ omdat mensen dat als irritant en opdringerig ervaren. Daarom werken we nu aan geluiden die beter aankondigen wat de auto gaat doen: uit de tests blijkt dat het vooral heel veel helpt als we de geluiden éérder laten horen, nog voordat de auto bijvoorbeeld van richting verandert.”

Doordat je een geluid een fractie vroeger hoort, heeft je lichaam nét iets meer tijd om zich voor te bereiden, legt Hagman uit. ,,Wanneer jij een bepaald geluid hoort dat je kunt koppelen aan een verandering die volgt, weet je daarna vaak onbewust al dat je je spieren een beetje moet aanspannen om meer balans te houden. Na ons onderzoek weten we dat dit hem echt zit in kleine details die veel verschil maken.”

Volledig scherm Al sinds 2016 test Volvo met zelfrijdende voertuigen, zoals deze XC90 die werd ontwikkeld in samenwerking met Uber © Volvo

Kennis uit games

Volvo haalde voor dit experiment inspiratie uit de wereld van computergames, waar geluiden al jarenlang worden gebruikt om gamers door een level van een spel te loodsen. Daarvoor werkt de autobouwer samen met Pole Position Productions uit Zweden, een befaamde maker van geluidseffecten in games en films. ,,Wij benutten de effecten van audio al heel lang om mensen de juiste kant op te helpen”, legt oprichter en CEO Max Lachmann uit. ,,Als je tijdens een spel rondloopt in een virtuele wereld die je niet kent, kan het heel prettig zijn om je te oriënteren op basis van geluiden. Na een tijdje weet je daardoor vaak al snel waar je wel op moet reageren en wat je kunt negeren: de meeste gamers staan er misschien niet bij stil, maar geluid is belangrijker dan je denkt.”

Wat je natuurlijk niet wilt in een auto, of je nu zelf rijdt of wordt gereden door een combinatie van sensoren, lasers en camera’s, is een tsunami van geluiden. ,,Het is inderdaad belangrijk dat we een ‘overload’ aan klanken en waarschuwingen voorkomen, want dan heeft geluid weer een ongewenst effect”, beaamt afgestudeerd musicus Lachmann. ,,Daarom hebben we bij dit onderzoek rekening gehouden met drie intensiteitsniveaus, van subtiele geluiden die je vooral op de achtergrond hoort tot een stand waarin de technologie duidelijker laat weten wat de auto allemaal ziet. Voor nu hebben we ons vooral gericht op het onderzoeken van de effecten, in een volgende fase kunnen we bepalen hoe we zo’n overdaad aan geluiden kunnen voorkomen. Dat deze techniek zinnig is staat wat ons betreft vast, maar we willen natuurlijk niet dat reizen in een zelfrijdende auto straks een kakofonie van toeters en bellen wordt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.