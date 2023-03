Op ‘Nederlands’ mega-tankstation bij Luik heb je straks niets te zoeken met een lege tank

Europa in actie tegen elektri­sche bussen uit China: ‘Hoe is het mogelijk dat we dit toelaten?’

In het oosten van het land rijden 250 gloednieuwe bussen rond. Volledig elektrisch. Maar wel gemaakt in China. De Europese Unie vindt dit onwenselijk en gaat er iets aan doen. ,,We zijn extreem naïef.’’