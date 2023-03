Op ‘Nederlands’ megatankstation bij Gent heb je straks niets te zoeken met een lege tank

Het gaat om Europa’s eerste serviceplaatsen voor elektrische auto’s. Behalve in totaal twaalf 400 kW-laadpalen zijn op de parkeerplaatsen ook speelterreinen, picknickplaatsen, sanitair en een winkel gepland. De parkeerplaatsen worden gebouwd aan weerszijden van de E17.

De stopplek voor elektrische auto’s wordt geëxploiteerd door het Nederlandse bedrijf Fastned, dat ook in Nederland een aantal laadplekken voor elektrische auto's langs de snelweg heeft. ,,We zijn er trots op dat we onze klanten op deze locaties ook koffie en andere faciliteiten kunnen aanbieden”, zegt Tuur De Coninck, Country Manager België bij Fastned.