Op zoek naar een goede tweedehands auto? Onze autoredactie helpt

VIDEO Eindhoven­se slipt met zon­ne-au­to op zes­baans-snel­weg in Zuid-Afri­ka

14:44 JOHANNESBURG - Pauline Overes uit Eindhoven scheurt dit weekend in een zonne-auto met 110 kilometer per uur over een zesbaans-snelweg in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg. Ze doet met haar team van de TU Delft mee aan de Sasol Solar Challenge.