Open rijden voor een prikkie: deze cabrio’s kosten nog geen 5000 euro

met aankooptipsEen open auto voor nog geen 5000 euro. Kan dat? De redactie van Autoweek ging in het huidige aanbod van tweedehands cabrio's op zoek. Conclusie: ja, voor nog geen 5000 euro kan je al genieten van open rijden. Dat is goed nieuws, want voor een nieuwe cabrio betaal je minimaal zo'n 40.000 euro.

Opel Astra Cabriolet 2.2-16V (2002): 3450 euro

Volledig scherm Opel Astra. © Autoweek

De zwarte wielen van deze Opel Astra G Cabriolet doen misschien pijn aan je ogen, maar daar is - zeker gezien de grote hoeveelheid Astra’s G die er ooit zijn verkocht - ongetwijfeld een alternatief voor te vinden. Verder lijkt deze Astra er best puik bij te staan. Veel andere Astra’s in het occasionaanbod hebben last van behoorlijk versleten interieurs, maar het binnenste van deze Opel ziet er nog fris uit. Daarbij heeft hij een automaat, airco en cruise-control. Dit is een uitvoering met 2,2-liter zestienkleps benzinemotor, waardoor hij gemakkelijk meekomt met het hedendaagse verkeer. Voor net geen 3,5 mille staat hij bij jou voor de deur.

Ford StreetKa 1.6 (2003): 4500 euro

Volledig scherm Ford StreetKa. © Autoweek

Voor zo’n duizend euro meer vond de redactie van Autoweek deze smaakvol samengestelde Ford StreetKa, die vanbuiten en vanbinnen aanmerkelijk frisser lijkt dan de Astra. Je koopt weliswaar ‘minder auto voor je geld’, maar reken erop dat de Ford een stuk beter stuurt. Verder lijkt de StreetKa door zijn strakke vormgeving welhaast tien jaar jonger dan de Astra. De verkopende partij is op de hoogte van de beruchte roestproblemen bij deze Ford, maar meldt dat dit exemplaar daarvan geen last heeft. Het is een bewering die door foto’s van de onderkant van de auto wordt gestaafd.

Audi A4 Cabriolet 3.0 V6 (2003): 4940 euro

Volledig scherm Audi A4 Cabrio. © Autoweek

Mag het allemaal wat weldadiger, dan is deze Audi A4 Cabriolet aantrekkelijk. Een flinke V6-benzinemotor met automaat en ruim 200 pk brengen hem vlot vooruit. De elektrisch verstelbare stoelen zitten ongetwijfeld lekkerder dan die van de Ka of Astra en de chique samenstelling van de buitenkant geeft de buitenwereld het idee dat je wat geld over had. Dat mag ook wel, want de veel zwaardere en dorstigere Audi met eveneens een veel hogere kilometerstand zal je op jaarbasis flink wat meer geld kosten. Aan de andere kant, je krijgt er waarschijnlijk veel rijplezier voor terug. Maar reserveer wel wat extra geld, want de beruchte storingsgevoeligheid van de automaat (een traploze Multitronic) maakt elke dag een klein beetje spannend. Durf je dat niet aan? Ga dan voor een handgeschakelde open A4, de Quattro-versie. Dan heeft de automaat een klassieke koppelomvormer en die staat als betrouwbaarder bekend. Maar de Audi wordt hier wel weer zwaarder door.

Toyota Paseo 1.5i GT Cabriolet (1998): 4999 euro

Volledig scherm Toyota Paseo. © Autoweek

Maak je liever een ‘veilige’ keuze, dan komt deze Toyota Paseo in beeld. Het Japanse merk staat steevast bovenaan in de statistieken van betrouwbaarheid, ook op lange termijn. Voor Toyota-techniek uit de jaren 90 met een relatief maagdelijke kilometerstand wordt 25 jaar later vaak nog een behoorlijk bedrag gevraagd, maar daar staat in dit geval dan ook een opvallende, knalrode cabrio tegenover. Luxe zaken als airco of cruise-control kent deze Paseo niet, maar hij komt wel uit een tijdperk waarin je al een airbag kon verwachten. Die zit er dan ook in. Verder lijkt deze Toyota er voor zijn leeftijd behoorlijk strak en in originele staat bij te staan.

Peugeot 205 1.4i CJ (1988): 4950 euro

Volledig scherm Peugeot 205 Cabrio. © Autoweek

Indien het wel wat karakteristieker mag dan met zo'n jaren 90-Japanner, kan je kiezen voor een Peugeot 205 Cabrio met net aan drie knoppen op het dashboard, een handbediende choke, originele wieldoppen, oranje richtingaanwijzers en een mediterrane lakkleur: wit. In dit rijtje is de 205 het kaalst en op 49 euro na tóch het duurst. De kleine Peugeot is nu eenmaal een veelgevraagde open auto. Zelfs voor een kleine 5000 euro koop je tegenwoordig geen snaarstrakke 205 Cabrio meer, maar de levensvreugde die ervan afspat als je met een zonnebril op je neus in deze Peugeot voorbijrijdt laat zich lastig in euro’s uitdrukken.

Let hierop als je een tweedehands cabrio wilt kopen

1. Twee soorten, met voor- en nadelen

Er zijn twee typen cabrio’s. Een met een zacht (vaak stoffen) vouwdak en een met een hard klapdak, de zogenaamde coupé-cabriolet (CC). Het laatstgenoemde dak is meestal van staal en verdwijnt desgewenst in de kofferbak, waardoor het dan wel wat bagageruimte afsnoept. Dit dak isoleert beter en je rijdt hiermee in feite in een dichte auto. Ook voor inbraak en vandalisme is dit type minder kwetsbaar, maar de cabrio wordt er wel zwaarder door.

2. Is de auto nog wel goed waterdicht?

Kijk goed naar de hoeken en kiertjes. De kap moet water- en winddicht zijn. Zie je wellicht sporen van een (vroegere) lekkage? Kijk daarvoor langs alle randen van het dak, de aansluitingen met de carrosserie, voorruit en deuren. Maar ook bij de achterruit kan een cabrio zijn gaan lekken.

3. Onderzoek de werking en constructie van het dak

Zeker bij een stoffen kap moet je het dak inspecteren op slijtage. Vooral op de plaatsen aan de achterzijde, waar de stof (dat overigens vaak kunststof is) vouwt, kunnen versleten plekken en mogelijk gaatjes ontstaan.

Test verder of het dak goed werkt: doe het simpelweg een paar keer open en dicht. Gaat dat gemakkelijk en soepel? Geeft het mechanisme overal een regelmatige weerstand? Geen verdachte bijgeluiden? Vooral het sluiten van het dak moet snel genoeg gaan om bij een onvoorziene stortbui de regendruppels buiten het interieur te houden.

4. Maak altijd een proefrit

Waar je normaliter altijd al een proefrit met een occasion moet maken om te weten wat je van de auto kunt verwachten, is dat bij een cabrio helemaal belangrijk. Immers, pas als je rijdt kun je ervaren hoe het geluid is. Een cabrio is altijd lawaaiiger dan een dichte auto (hoewel dat bij een hard dak mee kan vallen). Maar de kap moet ook goed afschermen tegen wind en water.

Een cabrio kan in het onderstel meer flexibiliteit vertonen, of minder strak door de bocht gaan dan een reguliere auto. Dat is normaal, het dak van de zogenaamde zelfdragende carrosserie, die moderne auto's meestal hebben, is namelijk een onderdeel dat de auto stijver maakt. Je kunt dus ook meer trillingen voelen. Maar het mag niet te veel zijn.